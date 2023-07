È disponibile in digitale “Onironautica”, l’EP del cantautore pop rock Diego Marchelli. A Passo Svelto.

È disponibile sulle piattaforme streaming e in digital download “ONIRONAUTICA” (https://linktr.ee/diegomarchelli) l’EP di debutto come solista del cantautore DIEGO MARCHELLI.

Dopo aver terminato il progetto con la band Deimos, che lo aveva portato a suonare in tutta Italia, Diego Marchelli ha deciso di pubblicare a distanza di dieci anni questo nuovo progetto pop rock più intimo. “ONIRONAUTICA”, infatti, è un viaggio sonoro coinvolgente attraverso gli stati d'animo e le esperienze che l'artista ha vissuto in prima persona nel corso degli ultimi dieci anni. I testi abbracciano vari temi sociali molto attuali, spaziando dalla depressione, alla frenesia della società contemporanea.

Questa la tracklist dell’EP: "Eleonor", "Prova A Cercare Altrove", “A Passo Svelto", e " Ancestrale".

È online il video del singolo “A Passo Svelto” disponibile al seguente link: https://youtu.be/jDMSh6CQeLI.

"A Passo Svelto" racconta la fine di un amore e il momento in cui la magia è ormai svanita. Nonostante il senso di vuoto che ne consegue, l’artista augura sinceramente alla persona amata di proseguire il proprio cammino serenamente, mantenendo la purezza che l'artista, invece, sente di aver perso dopo una delusione tanto profonda.

«Dopo un lungo periodo di tempo trascorso lontano dalla scrittura, ho sentito il bisogno di esprimermi nuovamente attraverso la musica. Ho scelto di seguire un approccio semplice e immediato, scrivendo in uno studio casalingo, lasciando la mia creatività fluire liberamente. Il frutto di questa esperienza è "Onironautica". Ciascuna canzone racconta una storia, un'esperienza vissuta, un'emozione sentita. Spero di far provare sensazioni che possano arricchire il mondo interiore di chi deciderà di ascoltare il mio ultimo progetto» afferma il cantautore invitando il pubblico a immergersi nella sua musica e a lasciarsi trasportare dalle storie che ha raccontato.

Diego Marchelli, classe 1983, nato e cresciuto ad Acqui Terme, in provincia di Alessandria, si è avvicinato all’ambiente musicale sin da giovane visto il fermento artistico locale. Tra il 2005 e il 2013 entra a far parte come cantante e chitarrista nel progetto musicale Deimos, con il quale ha calcato palchi importanti in Italia (Casa Sanremo) e all'estero (Class'Eurock Festival in Francia e Schlossgrabenfest in Germania).

https://instagram.com/diegomarchellimusic?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ==