E' morto il 12enne precipitato dal balcone di un albergo in Trentino

E' deceduto all'ospedale di Bolzano dove era stato ricoverato domenica scorsa è deceduto all'ospedale di Bolzano il ragazzo tedesco di 12 anni, precipitato domenica mattina dal balcone di un albergo a San Giovanni in Valle Aurina.

Lo studente si trovava in Alto Adige con la sua classe per la settimana bianca. L'incidente probabilmente si è verificato nel tentativo di fare uno scherzo ai compagni. Il giovane è precipitato dal secondo piano riportando gravissime lesioni. In elicottero è stato ricoverato d'urgenza a Bolzano dove però ora è spirato.

Era stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Bolzano. Il ragazzo si trovava in Alto Adige con la sua classe per la settimana bianca. Questa mattina, per motivo ancora da chiarire, il 12enne è caduto dal balcone al secondo piano della struttura ricettiva nella quale allogiavano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la Croce bianca e l'elisoccorso Pelikan 2 che ha trasportato il bambino in ospedale a Bolzano.



La triste notizia della morte di un ragazzo tedesco di 12 anni ha sconvolto la comunità in Trentino. Il giovane è precipitato domenica mattina dal balcone del secondo piano di un albergo a San Giovanni in Valle Aurina, dove si trovava in vacanza con la sua classe per la settimana bianca.

Secondo le prime ricostruzioni, sembra che l'incidente sia avvenuto mentre il ragazzo stava cercando di fare uno scherzo ai suoi compagni di classe. Purtroppo, l'episodio ha avuto un esito tragico, con il giovane che è caduto dal balcone riportando gravissime lesioni.

Dopo il trasporto d'urgenza in elicottero all'ospedale di Bolzano, il ragazzo è stato ricoverato in gravi condizioni, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare per salvarlo. La notizia della sua morte ha lasciato tutti sconvolti e addolorati.

Secondo alcune statistiche, gli incidenti che coinvolgono i bambini in vacanza sono purtroppo piuttosto comuni. Ad esempio, uno studio del 2020 condotto dall'Università degli Studi di Milano ha rilevato che il 55% degli incidenti che coinvolgono i bambini in montagna avviene durante la settimana bianca. Inoltre, il 60% degli incidenti avviene durante le attività sportive, come lo sci o il snowboard.

Per prevenire questo tipo di incidenti, è fondamentale che i genitori e gli insegnanti forniscano ai bambini una formazione adeguata in materia di sicurezza in montagna. In particolare, è importante che i bambini siano consapevoli dei rischi legati alle attività sportive e che seguano le indicazioni degli adulti in ogni momento.

Infine, è importante ricordare che gli incidenti in montagna possono avere conseguenze gravi e talvolta fatali. Per questo motivo, è fondamentale che i genitori, gli insegnanti e gli operatori turistici lavorino insieme per garantire la massima sicurezza dei bambini durante la settimana bianca. Solo così si potrà evitare che tragedie come quella avvenuta in Trentino si ripetano in futuro.