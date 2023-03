Catanzaro Calcio, la squadra dei record, si prepara per la Supercoppa di Serie C: ecco il programma!

Il programma della Supercoppa di Serie C del Catanzaro Calcio è stato definito, inclusi le date e il regolamento della competizione tra i campioni. Tuttavia, al momento non sono ancora noti gli avversari del Catanzaro. La competizione inizierà il 29 aprile.

Il regolamento prevede che il Catanzaro e le altre due squadre promosse dell'anno saranno inserite in un girone e si sfideranno in gare di sola andata. Ogni squadra giocherà una partita in casa e una in trasferta e verranno assegnati tre punti per una vittoria, uno per un pareggio e zero per una sconfitta. In caso di parità di punti alla fine del torneo, la squadra campione verrà determinata in base alla differenza reti, ai gol segnati e ai gol segnati in trasferta. Se l'equilibrio persiste, il "supercampione" verrà deciso tramite sorteggio.

La Supercoppa di Serie C è una competizione che si svolge dopo la fine della stagione regolare e coinvolge i campioni dei tre gironi della Serie C, ovvero la terza divisione del calcio italiano. Quest'anno il Catanzaro Calcio ha vinto il girone C e si unirà ai vincitori degli altri due gironi per determinare il campione assoluto della Serie C.

Il programma della Supercoppa di Serie C vedrà il Catanzaro e gli altri due vincitori dei gironi disputare due partite ciascuno, per un totale di sei partite. La squadra con il maggior numero di punti alla fine delle sei partite sarà proclamata campione della Supercoppa di Serie C.

La Supercoppa di Serie C è una competizione importante per le squadre che partecipano, in quanto offre loro la possibilità di vincere un altro trofeo e di dimostrare la loro forza contro le altre squadre campioni. Il Catanzaro Calcio cercherà di aggiudicarsi la Supercoppa di Serie C e di consolidare la sua posizione tra le squadre di vertice della Serie C italiana.

Il programma nel dettaglio



MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA COMPETIZIONE

Le tre squadre come sopra individuate, saranno raggruppate in un “Girone a 3” all’interno del quale si affronteranno in gare di sola andata. Le gare si disputeranno in due tempi da 45 minuti ciascuno. Ogni squadra disputerà una gara interna e una gara in trasferta nelle date e secondo le modalità di seguito riportate:

1a giornata – SABATO 29 APRILE 2023

- tramite sorteggio saranno individuate le due squadre che disputeranno la prima gara e quale delle due ospiterà l’evento;

2a giornata – SABATO 06 MAGGIO 2023

- nella gara della seconda giornata si affronteranno la squadra che non ha disputato la gara della prima giornata e la perdente di quest’ultima gara o, in caso di pareggio, quella che nella prima giornata è stata la squadra ospitante;

3a giornata – SABATO 13 MAGGIO 2023

- la gara sarà disputata tra le due squadre che non si siano affrontate nella prima e nella seconda giornata. Al termine di ciascuna gara, saranno assegnati tre punti in caso di vittoria, un punto in caso di pareggio e zero punti in caso di sconfitta.

Nel “Girone a 3”, in caso di parità di punteggio fra due o più squadre, per definire la rispettiva posizione in classifica al termine della Competizione, si terrà conto nell’ordine:

a) della differenza reti nelle gare del “Girone a 3”;

b) del maggior numero di reti segnate nelle gare del “Girone a 3”;

c) del maggior numero di reti segnate nella gara esterna del “Girone a 3”.

Qualora, all’esito dell’applicazione dei criteri di cui sopra permanga una situazione di parità, la rispettiva posizione in classifica sarà determinata tramite sorteggio. La squadra classificata al primo posto del “Girone a 3” sarà proclamata vincitrice della Supercoppa Serie C 2022- 2023 e Le sarà assegnato il relativo Trofeo.

SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI

Durante la disputa delle gare ogni squadra potrà sostituire fino a cinque calciatori utilizzando, a tal fine, tre interruzioni della gara, oltre a quella prevista tra i due tempi di gioco. Si precisa che, laddove le due squadre effettuino una sostituzione nello stesso momento, questa verrà considerata un'interruzione della gara utilizzata per le sostituzioni da entrambe le squadre. Prima dell'inizio di ogni gara le società dovranno presentare all'arbitro una distinta con inseriti un numero massimo di 26 calciatori, 11 titolari ed i rimanenti designati quali riserve; in tale distinta dovranno essere riportati i numeri di tessera e la data di nascita di tutti calciatori inseriti, nonché i nominativi e i numeri di tessera dei dirigenti e degli altri tesserati da ammettere sul terreno di gioco. I numeri delle maglie dei calciatori dovranno corrispondere a quelli indicati sulle distinte di gara consegnate all'arbitro.

DISCIPLINA

Il Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Pro è competente in ordine alla irrogazione di sanzioni disciplinari per le violazioni previste dalla normativa federale.

NORME REGOLAMENTARI

Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento valgono, in quanto applicabili, le Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.(N.O.I.F.) e del Codice di Giustizia Sportiva (C.G.S.), nonché le norme tecniche previste dalle "Regole del gioco e decisioni ufficiali" attualmente in vigore.

PREMI

La società vincitrice riceverà il Trofeo “Supercoppa Serie C” e n. 30 “medaglie argento” per i calciatori ed i tecnici della squadra.

ORGANIZZAZIONE DELLE GARE

L’organizzazione delle gare è riservata alla Lega Italiana Calcio Professionistico, che opererà con propri incaricati amministrativi. La Lega Pro, comunque, potrà avvalersi della collaborazione delle società sportive partecipanti che avranno l’obbligo di prestare assistenza ai suddetti incaricati amministrativi e di seguire le disposizioni che verranno impartite dagli stessi e/o direttamente dalla Lega Pro in relazione alle singole gare. La Supercoppa Serie C è considerata attività ufficiale ad ogni effetto.