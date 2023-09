Ecco la guida completa al GP Monza 2023: orari, canali tv e tutto il necessario per seguire l'azione in pista

**Formula 1, Gli Orari e Dove Vedere il GP Monza in TV**

Questo weekend è attesissimo dagli appassionati di Formula 1, grazie al Gran Premio d'Italia a Monza. Sky seguirà l'evento da vicino e in diretta come sempre. Oggi avremo la sessione di Libere 3 alle 12.30, seguita dalle qualifiche alle 16. Potrete seguire l'intero GP d'Italia su Sky Sport F1, Sky Sport Summer, in 4K e in streaming su NOW.

**Una Settimana da Non Perdere per gli Appassionati di Motori**

Dal 3 settembre, Sky offrirà una copertura esclusiva e in diretta del Gran Premio d’Italia di Formula 1, che si svolgerà sull’Autodromo Nazionale di Monza, la tappa finale europea del campionato. Sky seguirà da vicino l'evolversi dell'evento con contenuti speciali e interviste esclusive durante tutto il weekend, grazie al team di Sky Sport F1. Inoltre, sarà presente uno stand nella Fan Zone dell’autodromo per sostenere Sky Zero, la campagna aziendale che promuove la riduzione delle emissioni di carbonio entro il 2030.

**Il Progresso della Stagione e la Conferenza Piloti**

Da un lato, c'è il dominatore Max Verstappen, che cercherà di allungare la sua serie di vittorie con la fenomenale Red Bull. Dall'altro, ci sono i concorrenti che sognano un risultato prestigioso nel Tempio della Velocità. Tra questi, la Ferrari è sicuramente un nome da tenere d'occhio, nonostante una prestazione complicata in Olanda. Sfruttando il vantaggio di gareggiare in casa, la squadra punta a cercare il riscatto e a regalare un weekend indimenticabile ai tifosi della Rossa che affolleranno l'Autodromo di Monza. Un segnale positivo è già arrivato con il miglior tempo di Sainz nelle Libere 2.

**Gli Appuntamenti in Pista e il Team Sky**

Il weekend a Monza è ormai nel vivo. Oggi, come accennato, è il giorno in cui verrà decisa la pole position, con le monoposto di F1 che scenderanno in pista alle 12.30 per le Libere 3, seguite dalle qualifiche alle 16. Domenica, il semaforo verde si accenderà alle 15, e potrete seguire la gara in diretta su Sky Sport Summer, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in chiaro su TV8, con la telecronaca di Carlo Vanzini, Marc Gené e Roberto Chinchero. Saranno disponibili anche analisi tecniche dalla Sky Sport Tech Room con Matteo Bobbi, mentre Federica Masolin condurrà gli approfondimenti pre e post gara.

**Come Seguire l'Intero GP d'Italia su skysport.it**

Potrete rimanere costantemente aggiornati grazie al canale all news Sky Sport 24, che seguirà l'avvicinamento a uno degli eventi più attesi della stagione F1. Troverete risultati, highlights, liveblog e aggiornamenti in tempo reale sul sito skysport.it e sui canali social ufficiali di @SkySport (Facebook, Twitter, Instagram e TikTok).

**GP Monza 2023 - La Programmazione e Gli Orari su Sky**

Sabato 2 settembre

Ore 9.35: F3 – Sprint Race

Ore 11: Porsche SuperCup – qualifiche

Ore 12.15: Paddock Live

Ore 12.30: F1 - prove libere 3

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 14.10: F2 – Sprint Race

Ore 15.15: Warm Up

Ore 15.30: Paddock Live

Ore 16: F1 – qualifiche (in diretta anche su TV8)

Ore 17.15: Paddock Live

Ore 17.45: Paddock Live Show

Domenica 3 settembre

Ore 8.10: F3 – Feature Race

Ore 9.50: F2 - Feature Race

Ore 11.50: Porsche Super Cup - gara

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 15: F1 gara (in diretta anche su TV8)

Ore 17: Paddock Live

Ore 17.30: Debriefing

Ore 19: Race Anatomy