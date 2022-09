Eclisse solare anulare del 21 giugno, anche in Italia. Ecco dove e come vederla

Il 21 Giugno 2020 sarà una data molto importante per gli appassionati di astronomia, in quanto si terrà un'eclissi solare anulare, dal momento che la Luna, trovandosi in apogeo, oscurerà il Sole pur avendo una dimensione apparente di poco più piccola rispetto alla nostra stella.In questo modo si vedranno solo i margini del Sole, creando una specie di anello.

Partiamo dalle informazioni essenziali. L'Eclissi sarà visibile a fasce orarie da Africa Centrale, Asia Meridionale ed Oceano Pacifico: questi saranno i primi ad osservare lo spettacolo, alle 5:45 italiane. Il punto più alto, ovvero quando l'anello di fuoco sarà maggiormente visibile, è previsto in India alle 8:40 italiane, mentre al confine tra Congo e Repubblica Democratica del Congo sarà possibile assistere al fenomeno per più tempo.

Nel nostro paese, invece, sarà visibile solo in parte, ma esclusivamente dal Centro-Sud, ma si tratterà di una " eclissi parziale", come affermato da molti. A Roma si potrà osservare dalle 7:18 alle 7:32 ed a Siracusa alle 7:25. A differenza di quanto avvenuto in precedenza, però, non sarà visibile ad occhio nudo ma saranno necessari degli strumenti per evitare danni permanenti alla vista. (iLMeteo)