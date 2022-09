Eclissi di Luna Penombrale. Ecco cosa significa previsioni per osservarla

Eclissi di luna Penombrale. Ecco cosa significa e le previsioni per osservarla Nella serata di venerdì 5 giugno, dalle ore 19.44 alle 23.07 (a seconda del luogo di residenza la luna sorge tra le 20 e le 21) avrà luogo un'eclissi di luna penombrale. Ecco cosa significa.

Questo fenomeno si verifica durante un allineamento Sole-Terra-Luna e soltanto quando il nostro satellite attraversa il cono di penombra (e non quello d'ombra) del nostro pianeta. Il cono di penombra è quella zona dello Spazio in cui la luce del sole riesce a filtrare, ma risulta leggermente attenuata dalla presenza della Terra sul suo percorso.

A differenza di quanto accade nelle eclissi totali nel cono d'ombra, questa volta il disco lunare non apparirà oscurato, ma soltanto leggermente offuscato e meno luminoso del solito. L'astro d'argento risulterà adombrato dalla penombra della Terra per circa il 60% della sua superficie.

Il nostro satellite in questa fase si troverà al plenilunio.

L'evento sarà anomalo in quanto difficile da osservare, non tanto per le probabili coperture del cielo, ma piuttosto perché potrebbe passare inosservata.

Probabilmente, per percepire la differenza di "colorazione" del nostro satellite converrà affidarsi ad un confronto di foto: le prime da scattare durante questa imminente eclissi, le altre a luglio, ovvero al prossimo plenilunio, in modo da poter rilevare le differenze di luminosità.

Si tratterà della seconda eclissi di luna del 2020, la prima è avvenuta il 9 gennaio scorso.

PREVISIONI

Riusciremo a vederla tutti? Forse no, infatti sull'Italia è attiva una circolazione instabile, ma in miglioramento. Un cielo piuttosto nuvoloso o coperto è atteso sulla Puglia centro-meridionale, sulle coste tirreniche di Campania e Sicilia, sui confini alpini e sul Friuli Venezia Giulia. Su queste zone quindi l'evento sarà difficilmente osservabile. Sul resto d'Italia invece il cielo dovrebbe essere sereno o al massimo poco nuvoloso.

Curiosita' - Il plenilunio di giugno viene chiamato "luna di fragola" dai nativi americani Algonchini, in quanto questo era il periodo di raccolta delle fragole. In Europa viene invece detta "luna delle rose", per l'esplosione di fiori che avviene in questo periodo. (iLMeteo)