Educare Giocando: l’I.C. Mater Domini Nord Est Manzoni di Catanzaro fa canestro con il basket e i suoi giovani talenti

CATANZARO — Una giornata speciale all’insegna dello sport e dell’educazione si è svolta presso la Cittadella Regionale di Catanzaro, dove protagonisti assoluti sono stati i bambini e i ragazzi dell’Istituto Comprensivo Mater Domini Nord Est Manzoni. L’evento ha celebrato il progetto "Educare Giocando", un’iniziativa che unisce scuola e sport per favorire la crescita personale e sociale attraverso il basket.

L’iniziativa, che rientra in un più ampio programma di valorizzazione degli spazi scolastici, ha permesso all’Associazione Sportiva Dilettantistica Mater Domini Basket, guidata da Giorgio Scarfone, di aprire le porte della scuola non solo ai propri iscritti ma anche agli studenti della scuola stessa, promuovendo l’inclusione e la pratica sportiva fin dai primi anni di età.

Sotto la guida attenta del Dirigente Scolastico Prof. Giulio Comerci, l’Istituto si è dimostrato ancora una volta un punto di riferimento per la comunità, capace di andare oltre la didattica tradizionale. La scuola ha messo a disposizione le proprie palestre e i propri spazi per consentire ai giovani di allenarsi, socializzare e crescere in un ambiente sano e stimolante.

Il basket come strumento di crescita

Attraverso il basket, bambini e ragazzi hanno trovato non solo uno sport da praticare, ma una vera e propria scuola di vita. Socializzazione, rispetto delle regole, capacità di lavorare in squadra e il coraggio di mettersi in gioco sono solo alcuni dei valori trasmessi dal progetto "Educare Giocando".

«È la giornata dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze — sottolineano gli organizzatori — che attraverso il basket imparano a conoscersi, a superare i propri limiti, a costruire amicizie che vanno oltre il campo di gioco».

Una scuola aperta al territorio

L’I.C. Mater Domini Nord Est Manzoni di Catanzaro si conferma così un’istituzione scolastica aperta e attenta al territorio, pronta a creare opportunità di crescita non solo accademica ma anche personale. Il progetto vuole dimostrare che la scuola può e deve essere anche luogo di aggregazione e di educazione civica, offrendo ai giovani modelli positivi e strumenti concreti per il loro futuro.

«La Scuola — afferma il Dirigente Prof. Comerci — deve aprire le proprie porte alla comunità, diventare centro di aggregazione e di promozione di valori sani. Con "Educare Giocando" offriamo ai nostri studenti un'opportunità in più per crescere e per formarsi come cittadini consapevoli e responsabili».

Sport e territorio: una sinergia vincente

La collaborazione tra scuola e associazione sportiva si inserisce in una strategia più ampia di valorizzazione delle risorse locali e di investimento sulle nuove generazioni. L'obiettivo è chiaro: far crescere il territorio attraverso l’educazione e lo sport, offrendo ai ragazzi occasioni di incontro, di confronto e di sviluppo personale.

Il basket, in questo contesto, si conferma uno strumento educativo potente, capace di formare non solo atleti, ma cittadini migliori.

