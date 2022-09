Educazione e Cittadinanza Digitale, presentata a Scilla la collana diretta da A. Cecchi Paone

Scilla, 24 Agosto - Armonie digitali , Essere digitali, Internet Babylon, i testi realizzati con il prezioso contributo di A.I.C.S., sono approdati nei giorni scorsi a Scilla, in Calabria, dove ha avuto luogo la presentazione ufficiale di quella che è la collana Educazione e Cittadinanza Digitale, edita da Lupetti Editore e diretta da Alessandro Cecchi Paone.

“Siamo davvero felici di essere qui per testimoniare- hanno dichiarato gli autori presenti, Andrea Bilotto, Rossella Bottaro, Maria Alario e Francesca Froio- non solo il lavoro svolto all’interno della collana, ma anche e soprattutto l’impegno quotidiano di A.I.C.S. nel contrasto ad ogni forma di cyberbullismo”.

L’incantevole Castello Ruffo ha ospitato anche il coinvolgente concerto della cantautrice italiana Mariella Nava.

Una collana nata da un vero e proprio bisogno, dettato dall’addentrarsi del mondo del digitale nelle nostre vite ed in particolare dall’esigenza di educare ed informare a riguardo, proprio per colmare quel vuoto, terra di mezzo, tra una generazione e l’altra, che, come ricordato più volte durante gli interventi che si sono susseguiti: “Deve confrontarsi su questo per continuare a crescere e donare reciprocamente”.

È questo, infatti, lo scopo racchiuso nei 20 volumi redatti da esperti e nuove firme della generazione Z, in collaborazione con l’Associazione italiana di prevenzione al Cyberbullismo e al Sexting, presieduta dal Dottore Andrea Bilotto.

Tra i titoli dei volumi figurano anche No Store, Virtual Politik, Tik Tok Marketing e Art Bytes.

Giovani che scendono in campo con competenza, impegno e cuore.