Elezioni Politiche 2022. Nota del sindaco Nino Macri su candidatura di Mario Occhiuto e di Giuseppe Mangialavori

Elezioni Politiche 20022. Nota del sindaco Nino Macri su candidatura di Mario Occhiuto e di Giuseppe Mangialavori

A poca distanza dall’importante consultazione elettorale che ci vedrà protagonisti della composizione del nuovo Parlamento, con forte convinzione mi rivolgo a tutti invitando ad una scelta oculata e consapevole dei nostri rappresentanti.

Solo se individueremo persone affidabili che con la loro storia dimostrano la volontà e la capacità di impegnarsi ottenendo validi risultati potremo confidare in un futuro prossimo connotato dalla serenità che nasce dal sentirsi amministrati da persone all’altezza del compito.

Ecco perché mi sento di sostenere la compagine di Forza Italia e di indicare, senza riserve, come meritevoli di fiducia Mario Occhiuto per il Senato e Giuseppe Mangialavori per la Camera dei Deputati.

Occhiuto è stato, senza dubbio alcuno, uno dei migliori Sindaci che la Calabria abbia avuto, persona colta, onesta e lungimirante ha investito molto sulle politiche ambientaliste, sulla sostenibilità, la valorizzazione del paesaggio e la tutela dei beni culturali. Sensibile all’identità culturale, all’innovazione e alla Bellezza è stato riconosciuto per il suo impegno con importantissimi premi.

Come Sindaco della Città di Cosenza ha realizzato opere di grande valore confermandosi come modello di riferimento per chi veramente desideri impegnarsi con successo per la propria comunità. A tutto questo si aggiungono doti umane di particolare spessore che lo portano ad essere sempre generosamente attento e vicino ai bisogni della sua gente.

Giuseppe Mangialavori è una persona speciale, straordinariamente legata alla Calabria, con un alto senso della famiglia e dell’amicizia e una grande vicinanza a chi ha bisogno. Anche con la sua generosità e competenza di medico conferma il desiderio di servire la propria gente superando ogni ostacolo. L’essere un politico giovane lo rende particolarmente vicino ai bisogni delle nuove generazioni ed il suo essere gentile, affabile, vicino ai problemi di tutti lo fa sentire “uno di noi”. Nel suo mandato di Senatore ha dimostrato il suo impegno fruttuoso realizzando grandi conquiste per il nostro territorio.

Due persone veramente eccezionali quelle di Mario Occhiuto e di Giuseppe Mangialavori che offrendosi a tutti noi nel Servizio politico, in un momento particolarmente delicato e complesso, ci offrono la possibilità di essere degnamente rappresentati e ci danno sicurezza.

Ecco perché vi chiedo non solo di accordare loro la vostra fiducia ma anche di presentarli ai vostri amici e familiari come candidati di pregio. Votandoli non sbaglieremo perché le loro storie ne dimostrano il valore, votandoli assicureremo alla nostra terra due rappresentanti eccellenti che non ci deluderanno.