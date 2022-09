Emergenza. Allerta-Meteo: Alluvioni ciclone Mediterraneo (Video). L’evoluzione

Siamo in piena emergenza meteo su alcune regioni d'Italia dove un vero e proprio ciclone mediterraneo attanaglia con il suo carico di intenso maltempo le estreme regioni meridionali. Piogge torrenziali, alluvioni lampo e due dispersi, sono il resoconto di una domenica 24 ottobre davvero difficile sul fronte meteorologico segnatamente per la Sicilia e l'area ionica della Calabria.

Ma a preoccupare c'è anche il fatto che la situazione potrebbe ulteriormente peggiorare. Rimane ancora rossa infatti l'allerta meteo emessa dal Dipartimento della Protezione Civile per la giornata di lunedì 25 Ottobre.



In queste ore infatti, l'area ciclonica iniziare a muovere lentamente il suo baricentro dalle coste tunisine verso la Sicilia. Si segnalano ancora forti piogge su molti angoli della Sardegna, rovesci e temporali sono in atto sul nordest della Sicilia e su gran parte della Calabria.

Saranno proprio queste le zone dove il maltempo continuerà ad imperversare per tutto il corso della mattinata quando i fenomeni raggiungeranno anche le zone più meridionali della Basilicata e l'area ionica della Puglia.

Poche invece saranno le novità sul resto del Paese. Fatta eccezione per qualche nube sparsa, il contesto meteorologico si manterrà decisamente più tranquillo praticamente su tutto il Centro-Nord.

Nel pomeriggio/sera, mentre al Centro-Nord il tempo si manterrà sempre tranquillo, l'ulteriormente movimento verso levante del vortice ciclonico minaccerà ancora una volta con forte maltempo le medesime regioni del Mezzogiorno. Occhi puntati soprattutto sul comparto ionico della Calabria ( Catanzaro, Crotone) dove i fenomeni risulteranno di forte intensità, persistenti, eccezionali, con nubifragi ed elevato rischio di problemi a carattere idrogeologico.



Continuerà inoltre a piovere, seppur meno intensamente, pure sulla Sicilia centro-orientale, sulla Basilicata e sulla Puglia ionica, mentre si registreranno alcuni segnali di miglioramento sulla Sardegna.

In seguito il quadro meteorologico purtroppo non sembra destinato a migliorare su queste regioni nemmeno nelle successive 24 ore.

All'interno del nostro portale troverete altre informazioni circa la situazione di emergenza e la possibile tendenza del tempo per i prossimi giorni. (iLMeteo)

In aggiornamento