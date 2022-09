Emergenza Covid-19 Supporto dei Vigili del Fuoco ai Comuni. "Incendio Tettoia Appartamento" (Video)

CROTONE 29 MAR - Questa mattina, intorno alle 08:00, alla fine del servizio ordinario di turno operativo di 24 ore, tre unità di Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Crotone si sono resi disponibili e recati, su richiesta del Sindaco di Cotronei, nello stesso Paese, per effettuare un servizio di comunicazione, sensibilizzazione e informazione sulle misure di comportamento da adottare per il contenimento del virus, tutto questo con un loro mezzo munito di megafono esterno.

La popolazione di Cotronei ha risposto in maniera esemplare, dalle proprie abitazioni ascoltavano incuriositi ed interessati al messaggio che il Vigile dava con il microfono, in alcuni casi applaudendo l’iniziativa.

Il passaggio più emozionante quando l’imponente automezzo rosso percorreva le strade sotto le numerose cliniche presenti nella cittadina montana, e lo speaker vigile del fuoco ringraziava per il loro lavoro i sanitari e tutti coloro che in questo momento stanno aiutando gli ospiti di queste strutture.

Il Comandante della Polizia locale ha accompagnato per tutta la durata del servizio i Vigili del Fuoco, sottolineando il totale rispetto delle regole da parte della popolazione.

Alla fine del servizio il ringraziamento con stretta di mano virtuale dell'amministrazione comunale, con presente il Sindaco e l'Assessore all'ambiente.







Intervento per Incendio Tettoia Appartamento Crotone

Questa intorno alle 13:00 una chiamata alla sala operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Crotone segnalava fiamme e fumo che fuoriuscivano dal settimo piano di un palazzo in Via Vittorio Veneto a Crotone, immediatamente due squadre con autopompa e autoscala partivano dalla centrale, con e seguito il capo turno.

Arrivati sul posto si riusciva repentinamente ad arrivare nella parte alta del palazzo e si constatava che le fiamme si erano sprigionate sotto alcuni pannelli solari posti su una tettoia in legno che copriva il terrazzo al settimo piano. Si procedeva allo spegnimento evitando il propagarsi delle stesse agli adiacenti appartamenti. Le cause dell’incendio al momento al vaglio dei vigili del fuoco.