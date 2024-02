Emergenza idrica a Isola Capo Rizzuto: denuncia del Sindaco Maria Grazia Vittimberga contro l'interruzione del servizio Idrico

Una Situazione drammatica mette a rischio la salute dei cittadini e sollecita un rinnovamento della convenzione con A2A

ISOLA CAPO RIZZUTO, 30 GEN. - Emergenza acqua a Isola Capo Rizzuto, il sindaco Maria Grazia Vittimberga ha reso noto che, insieme ad altri membri della Giunta e del Consiglio comunale, ha presentato una denuncia/querela ai carabinieri della Tenenza contro ignoti. La ragione principale di questa azione è consentire alla Procura di individuare i responsabili dell'interruzione del servizio idrico che sta colpendo il territorio da cinque giorni. Questa situazione è diventata insostenibile e si verifica quasi ogni settimana, ma raggiunge il suo apice nel periodo estivo.

La nota del Comune sottolinea quanto sia drammatica e indegna questa situazione, minacciando la salute di tutti i cittadini, comprese intere famiglie, persone con disabilità, anziani e bambini, costretti a vivere in condizioni igienico-sanitarie precarie. Questo è considerato inaccettabile in un Paese civile come l'Italia nel 2024, dove ogni individuo ha il diritto fondamentale di accedere ai servizi minimi essenziali.

Il sindaco e gli amministratori chiedono anche alla Regione Calabria di rivedere la convenzione con A2A, datata 1968 e considerata ormai inadeguata e anacronistica per una comunità di 18 mila abitanti. Non è accettabile che il servizio idrico venga garantito solo in risposta a situazioni di protesta o disagio pubblico come il blocco della statale 106. Quello che viene richiesto da tempo è semplicemente il ripristino di una condizione di normalità e il rispetto dei diritti fondamentali di tutti i cittadini.