Energia e Divertimento: Don Milani vs Mattia Preti, la Champions' Cup celebra lo sport!

Tempo di lettura: ~2 min

Scuola Secondaria Di I Grado "San Michele" – Si preannuncia un evento fuori dall’ordinario quello in programma per mercoledì 4 giugno 2025 presso la palestra della Scuola secondaria di I grado "San Michele".

A scendere in campo per l’attesissima Champions' Cup non saranno gli studenti, bensì i docenti e il personale ATA delle scuole Don Milani e Mattia Preti, pronti a sfidarsi in una partita di pallavolo all’insegna di energia, entusiasmo e sano divertimento.

La Dirigente Scolastica De Luca Cinzia Emanuela ha fortemente voluto che, a chiusura di un anno scolastico intenso e ricco di sfide, fossero proprio coloro che ogni giorno lavorano dietro le quinte – tra lezioni, organizzazione e supporto agli studenti – a ritagliarsi un momento tutto loro.

Un modo simbolico per ribadire quanto il senso di comunità e spirito di squadra siano pilastri fondamentali della vita scolastica, dentro e fuori dalle aule.

La partita, che prenderà il via alle ore 11:30, vedrà contrapposte le due squadre in un clima di grande amicizia e fair play.

Più che una competizione, sarà una celebrazione dello sport come linguaggio universale, capace di unire attraverso il rispetto, il gioco e il divertimento.

Un’occasione preziosa per dimostrare che l'energia e la voglia di mettersi in gioco non sono solo prerogativa dei più giovani, ma anche di chi li guida e li accompagna ogni giorno con passione.

Docenti e personale ATA si sfideranno a colpi di battute, schiacciate e difese spettacolari, regalando a tutti i presenti uno spettacolo entusiasmante.

Sarà anche un'opportunità per studenti e studentesse di vedere i propri insegnanti e collaboratori in una veste insolita, più umana e vicina, capace di rafforzare i legami e far crescere il rispetto reciproco.

Che vinca… lo sport!

Questo il motto che accompagna l’iniziativa, a sottolineare che, al di là del risultato sul tabellone, l’obiettivo principale è vivere un momento di condivisione e leggerezza, ricordando a tutti che nello sport come nella scuola i veri valori sono la collaborazione, l'impegno e il sorriso.

Mercoledì 4 giugno, quindi, non resta che accomodarsi sugli spalti e tifare: Don Milani e Mattia Preti sono pronti a darsi battaglia, ma sarà l'energia, l'amicizia e la voglia di divertirsi ad avere la meglio.

