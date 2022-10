Epico Play partner ufficiale US Catanzaro 1929

CATANZARO, 14 OTT. - Epico Play, Start-Up innovativa e piattaforma di Fan Engagement made in Italy, sarà partner ufficiale di U.S. Catanzaro 1929 per il campionato di Lega Pro 2022/2023.

“Epico Play” non sarà il tradizionale canale di comunicazione società-tifosi ma permetterà ai fans del U.S. Catanzaro 1929 di entrare in contatto con i calciatori, fargli domande e partecipare alla vita dei club in un modo completamente nuovo.

“Siamo orgogliosi di iniziare questo nuovo cammino insieme a un’azienda giovane, partner di Lega Pro e che propone il suo prodotto anche a società di Serie A. Infatti, grazie a questa nuova collaborazione il club entrerà, così, all’interno dell’app di Epico Play per un’esperienza digitale e innovativa” afferma il vicepresidente Luca Noto.

“Compiamo un ulteriore step di crescita del Club. La partnership con Epico Play - prosegue Luca Noto - ci consente di continuare il processo di digitalizzazione della società. Questo è un percorso iniziato già da due anni e in ogni nuova stagione stiamo aggiungendo dei tasselli importanti per far crescere il Catanzaro, il suo palinsesto comunicativo e digital, al fine di consentire ai tifosi di vivere sempre più a pieno l’esperienza giallorossa. Con Epico Play, inoltre, saremo in grado di arrivare anche ai tifosi più giovani, oggi sempre più smart e tecnologici, in modo da consentire anche ai più piccoli di legarsi e vivere da vicino i colori giallorossi”

“Siamo molto orgogliosi di questa partnership e dell’entrata del U.S. Catanzaro 1929 nel nostro mondo. Il Catanzaro rappresenta una realtà solida e in grande crescita, e dotarlo di una applicazione innovativa e vicina alle esigenze anche dei fan più giovani gli permetterà di intercettare tutta una fetta sempre più grande di tifosi anche all’interno dell’ecosistema digitale che andremo a creare assieme. Oggi il mercato delle App nello sport è fermo ad un concetto statico e unidirezionale in contro tendenza con le esigenze dei tifosi e soprattutto delle nuove generazioni che cercano sempre più un contatto diretto con il proprio team e i propri idoli. Noi abbiamo voluto svecchiare questo modello mettendo il tifoso al centro e rendendolo parte integrante della propria squadra del cuore” dichiara Mattia Baldassarre, CEO di Epico Play.

“Il nostro obiettivo è dotare i club di una destinazione digitale innovativa che permetterà ai tifosi di sviluppare una relazione sempre più coinvolgente con la propria squadra e al club generare ricavi incrementali. Non solo grandi club, EPICO PLAY, grazie anche alla propria Shared Tech Media House, offre una soluzione chiavi in mano facilmente adottabile da qualsiasi squadra senza dover sostenere ingenti costi”, conclude Baldassarre.

A PROPOSITO DI EPICO PLAY

Epico Play è una società che sviluppa soluzioni digitali nel mondo sport & entertainment. La società nasce con l’obbiettivo di digitalizzare il mercato sportivo affiancando i singoli club nel loro percorso di sviluppo tecnologico.

Lanciata sul mercato lo scorso anno con il primo Club Channel dell’U.S. Lecce, Epico Play è una Start-Up innovativa fondata da Mattia Baldassarre, imprenditore italiano con esperienze nei settori dello sport e del mondo Media. Tra gli investitori all’interno della compagine societaria figurano Aser Venture Ltd. e Linkem S.p.A. e tanti altri imprenditori e manager di grandissimo livello.

E’ una piattaforma digitale (in versione sia mobile che web app) https://epicoplay.com/it/ che permette ai tifosi di interagire con la propria squadra del cuore, con il proprio giocatore preferito o ancora direttamente con l’allenatore con una serie di funzionalità interattive e ludiche in grado di coinvolgerli in prima persona.