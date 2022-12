Eric Waddel e Abundant Life Singers infiammano Reggio Calabria! Stasera Alexia al teatro Cilea. Successo per il “Reggio Live Xmas” della citta’ metropolitana, in attesa di Joe Bastianich & La Terza Classe notte del 31 e Nino Frassica con i Los Plaggers a Capodanno!

Dopo i successi di Karima e Neri per Caso, con i loro progetti natalizi, la scelta di effettuare il concerto di Eric Waddell & The Abundant Life Gospel Singers la sera di Natale si è rivelata azzeccatissima, regalando alla prima edizione del “Reggio Live Xmas”, il festival natalizio organizzato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria un evento indimenticabile

In una Piazza Italia gremitissima, Eric Waddell e i sei coristi del gruppo Abundant Life Gospel Singers, una delle principali formazioni gospel statunitensi, esattamente di Baltimora, hanno dato vita ad una performance eccezionale, contagiando tutti d’entusiasmo.

Eric Waddell, Jessica Lloryn Smith, Racheal Roshell Mooring, Lesley Janelle Neely, Pamela Veronica Jackson, Marcus Ramon Pratt, Benjamin Brown, con l’energia tipica dei grandi gruppi di questo genere, hanno trascinato tutti in un clima natalizio davvero speciale, tra cori, applausi, battimano a tempo e lucine dei telefonini ad ondeggiare a ritmo di musica. Nel live di ieri sera, si è avuta conferma della bravura di tutti i componenti degli Abundant Life Singers, vocalisti fenomenali. Sotto la direzione magistrale di Eric Waddell, front-man e leader del gruppo, sin dal primo brano hanno infiammato i numerosissimi presenti, incantando con il loro altissimo livello di perfezione vocale. Non a caso, nei suoi live Eric Waddell ha spesso condiviso il palco con autentiche leggende, quali Pastor Timothy Wright e Albertina Walker e con stelle del gospel come BeBe & CeCe Winans, Pastor Marvin Sapp, Vashawn Mitchell, Vanessa Bell Armstrong, Pastore Charles Jenkins, Dorothy Norwood, Keith Pringle e il leggendario Dottie Peoples. Caricato dalla partecipazione del pubblico, in Piazza Italia Eric Waddell ha sfoderato tutte le su doti di eccellente direttore di coro. Famoso docente e compositore, ha studiato presso il Conservatorio Peabody come salmista. Molti dei brani in repertorio anche ieri sera, oltre agli standard del genere, sono di sua composizione, con un sound che abbina le sonorità del gospel tradizionale alle nuove tendenze del contemporary gospel. A chiudere il concerto, durato circa due ore, la tradizionale “Oh Happy Day”, sulla quale alcune coriste sono scese in mezzo al pubblico in un finale esplosivo e coinvolgente. Questa mattina, Eric Waddell e l’intero gruppo si sono recati in visita ai Bronzi al Museo Nazionale, accompagnati dal Consigliere Metropolitano alla Cultura Filippo Quartuccio.

Tutto pronto, intanto, anche per il concerto di Alexia con una super band di otto tra musicisti e coriste, che si terrà questa sera sempre alle ore 19:00 e ad ingresso libero ma, per volontà dell’artista, al Teatro Cilea, con posti disponibili fino ad esaurimento della capienza. L’ingresso al pubblico sarà consentito dalle ore 18:30. Grande l’attesa per il ritorno dal vivo di Alexia. La cantante ligure ha appena pubblicato “My Xmas”, il nuovo album contenente dieci canzoni natalizie in versione inglese, rivisitate in un progetto originale e ambizioso. Questo che ha debuttato lo scorso 12 dicembre con un sold out al Teatro Secci di Terni è un concerto ad hoc, dedicato al suo nuovo album, con brani di Natale di icone come Darlene Love, Steve Wonder, John Lennon e molti altri, in cui comunque non mancano le hit che l’hanno resa celebre, con atmosfere anni '60, '70 e '80. Ad accompagnarla sul palco, una band numerosa composta da: Fabio Zacco al pianoforte, Alberto De Rossi alle chitarre elettriche ed acustiche, Pasquale Coscio al basso, Alessandro Piovan alla batteria e percussioni e Clarissa Ballerini, Lorenza Rocchiccioli, Paola Viapiana e Roberto Alessi ai cori. Il Reggio Live Xmas continuerà, poi, il 31 dicembre, dopo la mezzanotte, quando ad aprire il nuovo anno arriverà in Piazza Italia in esclusiva internazionale il bluegrass festoso e travolgente di Joe Bastianich e La Terza Classe, band di grandi musicisti dal genere tipico statunitense, tra country, blues, suoni tradizioni irlandesi e scozzesi, capaci di trascinare il pubblico fino al ballo. Infine, sullo stesso palco di Piazza Italia, giorno 1 gennaio 2023 alle ore 20:00 si terrà il divertentissimo concerto-spettacolo di Nino Frassica con la sua Los Plaggers Band. Il “Reggio Live Xmas”, con la direzione tecnico-artistica di Ruggero Pegna, chiude un anno straordinario per Reggio, con un programma ricchissimo promosso dalla Metrocity, in sinergia con gli altri Enti, in occasione del 50° del ritrovamento dei Bronzi di Riace, come ha sottolineato il sindaco facente funzione della Città Metropolitana Carmelo Versace.