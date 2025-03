Esplosione in un appartamento per fuga di gas: muore un uomo di 64 anni, due alloggi inagibili

SANREMO, 29 MAR. - Tragedia questa mattina in via Margotti, dove un'esplosione causata da una fuga di gas metano ha provocato la morte di un uomo di 64 anni, Riccardo Pogliano.

Il drammatico incidente si è verificato poco dopo le 9, quando una potente deflagrazione ha scosso la palazzina in cui l'uomo viveva, al primo piano di un edificio composto da otto appartamenti.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale, gli agenti del commissariato e i tecnici dell'Italgas per mettere in sicurezza l'area e avviare le indagini sulle cause dell'incidente. L'esplosione ha causato danni ingenti, tanto che due degli appartamenti sono stati dichiarati inagibili.

Le autorità stanno ora lavorando per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e verificare eventuali criticità negli impianti del palazzo. Nel frattempo, i residenti della zona sono stati momentaneamente evacuati per precauzione.