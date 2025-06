Estate 2025 a Lamezia: al Parco Mitoio gli show di Stefano De Martino ed Enrico Brignano

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

E' pronto ad ospitare due dei principali eventi dell'estate in Calabria, entrambi organizzati dal promoter Ruggero Pegna, il Teatro all'aperto di Parco Mitoio di Lamezia Terme, situato poco oltre le antiche Terme di Caronte, nel cuore di una straordinaria oasi naturalistica: il 22 luglio il grande show di Stefano De Martino e il 27 agosto quello di Enrico Brignano.



Dopo il sopralluogo effettuato dal promoter nei giorni scorsi insieme al dirigente comunale ingegnere Pasqualino Nicotera, oggi nuovo sopralluogo con Antonio Lucchino e Ivan Perlongo, rispettivamente project manager e responsabile tecnico della City Green Light, la società affidataria del servizio di pubblica illuminazione della Città.



"Ringrazio l'ingegnere Nicotera - afferma Pegna - per l'attenzione rivolta alla mia richiesta di realizzare la segnaletica necessaria: sia la cartellonistica stradale, sia le strisce e la pulizia delle aree parcheggio. Allo stesso modo ringrazio City Green Light per l'impegno a potenziare l'illuminazione all'esterno del Teatro e lungo il percorso che porta allo stesso. Si tratta di interventi importanti che serviranno a valorizzare l'intera area e renderla fruibile anche oltre le date degli eventi per passeggiate ed escursioni nella natura di questa location splendida, un paradiso anche per la temperatura normalmente più bassa rispetto a quelle estive, un vero riparo dall'afa.



A tutti coloro che arriveranno da fuori Lamezia - prosegue Pegna - desidero dire che il Teatro è facilmente raggiungibile sia dall'uscita Autostradale distante appena 4 km, sia dalla statale 18, attraverso il comodissimo viale San Bruno. E' molto importante sottolineare - conclude Pegna - che saranno attivati i servizi bus/navetta dai vari centri della Città e quello di personale professionale di sicurezza, che sarà disposto anche nelle aree parcheggio e lungo il viale del Teatro.



Entrambi gli spettacoli prevedono allestimenti da megashow, con orchestra dal vivo, gruppo di ballo e grandi strutture scenotecniche. I biglietti sono regolarmente in vendita online su ticketone.it e nei punti Ticketone, a Lamezia presso gli uffici dell'organizzazione in corso G. Nicotera n. 237. Tutte le informazioni sono disponibili allo 0968441888 e al sito www.ruggeropegna.it.