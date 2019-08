Estate: Spiagge sicure, Salvini 'orgoglioso del lavoro fatto'

ROMA, 29 AGOSTO - 166 mila oggetti sequestrati per un valore di circa 671 mila euro; 1.800 illeciti amministrativi e penali contestati, 291 agenti di polizia locale assunti a tempo determinato,8mila ore di lavoro straordinario retribuito per una spesa di oltre 950mila euro. 724 mila euro spesi per l'acquisto di mezzi e attrezzature. È il bilancio, al 1 agosto, di "Spiagge Sicure 2019". Il progetto per la lotta all'abusivismo commerciale si chiuderà il 15 settembre. Sono 4,2 milioni i fondi messi a disposizione dal Viminale per 100 comuni coinvolti. Di questi 27 sono al Nord, 26 al Centro e 47 al Sud e nelle Isole, e sono stati individuati sulla base del dato Istat relativo alle presenze nel 2017 di turisti nelle strutture ricettive. Sono rientrati tra i beneficiari i primi 100 comuni costieri per numero di presenze, non capoluogo di provincia, con popolazione non superiore a 50mila abitanti e che non avevano già beneficiato di contributi per iniziative analoghe. "Sono orgoglioso del lavoro fatto e soprattutto di quello che ancora faremo per la sicurezza degli italiani", dice il ministro dell'Interno, Matteo Salvini.