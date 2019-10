Europa League: Roma solo pari in Austria, Lazio di rimonta. Serie B, stasera Perugia-Pisa

ROMA, 4 OTTOBRE - Nella seconda giornata dei gironi di Europa League la Roma non va oltre l'1-1 in Austria col Wolfsberg, mentre la Lazio vince 2-1 in rimonta all'Olimpico contro i francesi del Rennes. Serie A: rimandata Brescia-Sassuolo prevista per oggi; domani in campo tre anticipi. Serie B: stasera Perugia-Pisa. Mondiali di rugby in Giappone: oggi Italia-Sudafrica.