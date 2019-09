Europa league: Roma travolge Basaksehir, Lazio cade a Cluj. Serie A, stasera Cagliari-Genoa

ROMA 20 SETTEMBRE - La Roma travolge 4-0 la squadra turca guidata da Okan Buruk. I giallorossi vanno in vantaggio alla fine del primo tempo con l'autogol di Caicara. Si scatenano nella ripresa con le reti di Dzeko e Zaniolo. Al terzo minuto di recupero arriva il gol di Kluivert

La Roma nella prima europea travolge 4-0 la squadra turca guidata da Okan Buruk. I giallorossi vanno in vantaggio alla fine di un noioso e difficile primo tempo con l'autogol di Caicara e si scatenano nella ripresa dando spettacolo con Dzeko, autore della seconda rete, e Zaniolo che mette la firma sulla terza rete. Al terzo minuto di recupero arriva il poker servito da un ottimo Kluivert. Bene anche Pastore entrato a sorpresa dall'inizio e applaudito calorosamente dai 21.000 dell'Olimpico.

Secondo tempo

La Roma riparte a razzo nella ripresa con Dzeko pericolosissimo in più occasioni. Il bomber bosniaco prima si vede annullare un gol e poi fa centro grazie ad una bellissima incursione di Zaniolo che mette sul piatto d'argento al n.9 giallorosso il gol del 2-0. La Roma non si ferma e dopo un'altra serie di azioni pericolose ecco il 3-0 firmato da un ispiratissimo Zaniolo. Alla fine del match c'è tempo anche per il 4-0 firmato da Kluivert.

Il tabellino di Roma – Basaksehir 4-0

42' aut Caiçara, 58' Dzeko, 71' Zaniolo, 93' Kluivert

ROMA (4-2-3-1): Lopez; Spinazzola, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Diawara, Cristante (72' Veretout); Zaniolo, Pastore (64' Pellegrini), Kluivert; Dzeko (74' Kalinic). All. Paulo Fonseca.

ISTANBUL BASAKSEHIR (4-2-3-1): Gunok; Caiçara, Ponck, Tekdemir, Clichy; Topal, Kahveci; Visca, Aleksic (69' Okechukwu), Arda Turan (64' Crivelli); Gulbrandsen (77' Demba Ba). All. Okan Buruk.

Ammoniti: Juan Jesus, Veretout

La Lazio in Romania si fa raggiungere e superare 2-1 dal Cluj. Stasera al via la quarta giornata di Serie A, con l'anticipo Cagliari-Genoa alle 20:45. Per la B c'è Frosinone-Venezia. Svolta in Iran: le donne potranno entrare negli stadi per assistere alle partite di calcio internazionali. Motori: oggi prove libere della F1 a Singapore e della MotoGp in Aragona.

Notizia segnalata da (https://tg24.sky)