Europa-Regioni: Taranto, mostra su prigionia Alexandre Dumas. Fu rinchiuso per 16 mesi in una cella del Castello Aragonese.

TARANTO, 03 SET - Sarà inaugurata il 10 settembre prossimo al Castello Aragonese di Taranto la mostra "Oltre il muro, Dumas", dedicata alla prigionia del generale francese Alexandre Dumas. La mostra, allestita nella suggestiva galleria svevo angioina, sarà visitabile fino al 28 febbraio 2021. Curata dall'associazione Amici del Castello Aragonese di Taranto e dalla Marina Militare, "Oltre il muro, Dumas" è una mostra artistico-documentaria finanziata dal progetto Interreg Polysemi, a cui ha aderito il Comune di Taranto, e realizzata grazie all'apporto di un'equipe di studiosi. Ricostruisce la prigionia del generale Alexandre Dumas, che tra il 1799 e il 1800 fu rinchiuso per 16 mesi in una cella del Castello aragonese di Taranto. Alla storia avventurosa del generale si ispirò il figlio scrittore per i suoi celebri romanzi, tra i quali "I tre moschettieri" e "Il Conte di Montecristo". La mostra sarà presentata lunedì prossimo nel corso di una conferenza stampa che sarà presieduta dal Comandante Marittimo Sud della Marina Militare, l'Ammiraglio di Divisione Salvatore Vitiello, a cui parteciperanno il presidente dell'associazione Amici del Castello Aragonese di Taranto, il giornalista Tonio Attino e il curatore del Castello per la Marina Militare, l'ammiraglio Francesco Ricci.