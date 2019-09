F1: Belgio, a Spa Leclerc il predestinato in pole. Prima fila tutta Ferrari

BELGIO SPA 1° SETTEMBRE - Charles Leclerc e Sebastian Vettel si schiereranno al via del 64° Gran Premio del Belgio in prima fila dopo avere dominato le qualifiche sulla pista di Spa-Francorchamps. Come già in Bahrain a ottenere il miglior tempo è stato Charles che ha fermato i cronometri sul tempo di 1’42”519 per quella che è per lui la terza pole position della carriera dopo Bahrain, appunto, e Austria. Per la Scuderia Ferrari è la pole numero 223, la quattordicesima in Belgio.

Q1. Per Charles e Sebastian il primo tentativo con gomme Soft è stato sufficiente per superare il turno con il primo e il secondo tempo: il pilota monegasco ha stabilito 1’43”587, il tedesco 1’44”109.

Q2. Nella seconda parte della qualifica su entrambe le SF90 sono stati montati pneumatici Soft nuovi e il primo a ottenere un tempo tra i due piloti della Scuderia Ferrari è stato nuovamente Leclerc, in 1’43”376, seguito dal compagno in 1’43”506. Nonostante si trattasse di riscontri molto buoni, entrambi hanno comunque deciso di effettuare un nuovo tentativo nel quale si sono migliorati scendendo rispettivamente a 1’42”938 e a 1’43”037, tempi validi per il passaggio alla fase decisiva per l’assegnazione delle prime dieci posizioni sulla griglia.

Q3. Ancora una volta i piloti della Scuderia Ferrari hanno effettuato due tentativi. Leclerc ha ottenuto 1’42”644, mentre Vettel ha fermato i cronometri a 1’43”476. Nell’ultimo assalto al tempo Charles è riuscito a scendere fino a 1’42”519, mentre Sebastian ha abbassato il proprio limite a 1’43”267 completando la prima fila e precedendo di 15 millesimi Lewis Hamilton. Per la Scuderia è la sessantatreesima doppietta in qualifica. Il Gran Premio del Belgio prenderà il via domani alle 15.10.

Griglia di partenza del Gp del Belgio, 13/a prova del Mondiale 2019 di Formula 1, che si disputa domani sul circuito di Spa-Francorchamps.

Prima fila

Charles Leclerc (Mon/Ferrari) in 1'42"519

Sebastian Vettel (Ger/Ferrari 1'43"267

Seconda fila

Lewis Hamilton (Gb/Mercedes) 1'43"282

Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) 1'43"415

Terza fila

Max Verstappen (Ola/Red Bull) 1'43"690

Kimi Raikkonen (Fin/Alfa Romeo) 1'44"557

Quarta fila

Sergio Perez (Mes/Racing Point) 1'44"706

Kevin Magnussen (Dab/Haas) 1'44"738

Quinta fila

Romain Grosjean (Fra/Haas) 1'44"797

Lando Norris(Gb/McLaren) 1'44"847

Sesta fila

Daniel Ricciardo (Aus/Renault)* 1'44"257

Nico Hulkenberg (Ger/Renault)* 1'44"542

Settima fila

Antonio Giovinazzi (Ita/Alfa Romeo) 1'45"637

Pierre Gasly (Fra/Toro Rosso) 1'46"435

Ottava fila

George Russell (Gb/Williams) 1'47"548

Robert Kubica (Pol/Williams) nessun tempo

Nona fila

Carlos Sainz (Spa/McLaren)* 1'46"507

Lance Stroll (Can/Racing Point)** 1'45"047

Decima fila

Alexander Albon (Tai/Red Bull)** 1'45"528

Daniil Kvyat (Rus/Toro Rosso)** 1'46"518



* Penalità di 5 posizioni in griglia per sostituzione di

parte del propulsore.

** Partenza dal fondo griglia per sostituzione del propulsore.

Classifiche dopo il Gp di Germania

Classifica mondiale piloti

1. Lewis Hamilton 223 punti

2. Valtteri Bottas 184

3. Max Verstappen 162

4. Sebastian Vettel 141

5. Charles Leclerc 120

6. Pierre Gasly 55

7. Carlos Sainz 48

8. Kimi Räikkönen 31

9 Daniil Kvyat 27

10 Lando Norris 22

11.Daniel Ricciardo 22

12.Lance Stroll 18

13.Nico Hulkenberg 17

14.Kevin Magnussen 15

15.Alexander Albon 15

16.Sergio Perez 13

17.Antonio Giovinazzi 5

18.Romain Grosjean 4

Classifica mondiale costruttori

1. Mercedes 407 punti

2. Ferrari 261

3. Red Bull 217

4. McLaren 70

5. Toro Rosso 42

6. Renault 39

7. ALfa Romeo 36

8. RAcing Point 31

9. Haas 19

10 Williams 0