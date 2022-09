F1, GP Austria: Pole per Bottas Sebastian Vettel comincia male. Ecco la Griglia

Sebastian Vettel comincia male la sua ultima stagione con la Ferrari, fallendo l'accesso al Q3 delle qualifiche del GP d'Austria: "Sono sorpreso, pensavamo di avere qualcosa di più in tasca. Domenica però sarà diverso". Il tedesco partirà in 11^ posizione. La diretta del GP d’Austria su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

Inizia negativamente il Mondiale 2020 di Sebastian Vettel, l'ultimo al volante della Ferrari.



Il quattro volte campione del mondo è stato infatti eliminato nel Q2 delle qualifiche del GP d'Austria. Per il tedesco si tratta di un'anomalia, visto che l'ultima volta che non aveva centrato il Q3 risale addirittura a sei anni fa, ovvero Russia 2014. Risale allo stesso anno anche l'ultima eliminazione in Q2 alla prima gara stagionale della Rossa, con Raikkonen 12° in Q2 in Australia e 11° in griglia per penalità altrui. Anche Vettel scatterà dall'undicesima posizione, causata anche da un piccolo errore nell'ultimo giro lanciato, unito al solito traffico degli ultimi secondi di sessione. Da notare che Leclerc e Vettel hanno girato circa in 1'04"0: come nelle FP3 confermano che sono circa 7 decimi più lenti dell'anno scorso, con il monegasco che in Q2 aveva registrato 1'03"378.

Vettel: "Sorpreso dall'eliminazione in Q2"

Queste le parole a caldo di Sebastian Vettel dopo la prematura eliminazione dalle qualifiche: "E' stata una sorpresa anche per noi, pensavamo di avere qualcosa di più in tasca - ha spiegato il tedesco -. Ho avuto molto sovrasterzo in entrata di curva e ho perso tempo, ma domani la gara sarà diversa e noi saremo lì".



Valtteri Bottas ha conquistato la pole position del GP d'Austria di Formula 1, prova inaugurale del Mondiale 2020. Il finlandese della Mercedes ha fermato il crono in 1'02''939, precedendo di appena 12 millesimi il compagno Lewis Hamilton. Così le Ferrari: Vettel scatterà dall'11^ posizione dopo non aver centrato il Q3, mentre Leclerc partirà dalla 7^ piazzola sulla griglia.

La griglia

PRIMA FILA

1 Valtteri Bottas (Fin/Mercedes)

2 Lewis Hamilton (Ing/Mercedes)

SECONDA FILA

3 Max Verstappen (Ola/Red Bull)

4 Lando Norris (Ing/McLaren)

TERZA FILA

5 Alexander Albon (Tai/Red Bull)

6 Sergio Perez (Mes/Racing Point)

QUARTA FILA

7 Charles Leclerc (Mon/Ferrari)

8 Carlos Sainz Jr. (Spa/McLaren)

QUINTA FILA

9 Lance Stroll (Can/Racing Point)

10 Daniel Ricciardo (Aus/Renault)

SESTA FILA

11 Sebastian Vettel (Ger/Ferrari)

12 Pierre Gasly (Fra/Alpha Tauri)

SETTIMA FILA

13 Daniil Kvyat (Rus/Alpha Tauri)

14 Esteban Ocon (Fra/Renault)

OTTAVA FILA

15 Romain Grosjean (Fra/Haas)

16 Kevin Magnussen (Dan/Haas)

NONA FILA

17 George Russell (Ing/Williams)

18 Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

DECIMA FILA

19 Kimi Raikkonen (Fin/Alfa Romeo)

20 Nicholas Latifi (Can/Williams) (Sky Sport)