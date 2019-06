F1. Hamilton spera in "una battaglia seria" mentre accoglie la sfida della Ferrari in Canada

ROMA 9 GIUGNO - Sei decimi di secondo. Questo è il vantaggio che Lewis Hamilton e Mercedes considerano la Ferrari sui rettilinei, così potente è il loro motore. Quella velocità ha aiutato Sebastian Vettel a guidare la sua SF90 in pole position nel Gran Premio del Canada e, nonostante la sconfitta e il secondo posto, Lewis Hamilton non era troppo aggressivo ...

Il cinque volte campione del mondo, Hamilton, ha concluso a due decimi di secondo da Vettel in qualifica, con Charles Leclerc terzo in Ferrari e il compagno di squadra Valtteri Bottas in sesta posizione. E 'venuto dal retro di una forte prestazione della Ferrari nella seconda e ultima sessione a Montreal.

"Non sono sorpreso", ha detto la performance di Hamilton della Ferrari. "Penso che per tutto il weekend abbiano avuto un ottimo passo e per buona parte sono rimasti in sesta posizione per sei decimi. Quindi abbiamo combattuto così duramente per tutto il weekend per migliorare.

"Sono davvero molto contento per Seb, ha fatto un giro davvero fantastico. Il mio primo giro è stato davvero buono ed è stato fantastico per un secondo essere in pole, soprattutto perché ieri ho perso tutta la P2, quindi sono molto indietro rispetto a partire da oggi, ma è stata una giornata solida da parte nostra.

"Ovviamente l'ultimo settore [che presenta il lungo rettilineo del Canada] - Penso che ora puoi iniziare a scrivere che hanno la modalità Party. Non so chi abbia detto che all'inizio avevamo la modalità party. La velocità di fine rettilineo è stata soprattutto quella in cui abbiamo perso l'ultimo settore, ma spero comunque che la gara sia vicina. È fantastico poter dividere le Ferrari, quindi spero che domani avremo una battaglia serrata ".

La sfida per il titolo anticipata della Ferrari non si è concretizzata finora in questa stagione, il Cavallino Rampante ha segnato solo quattro podi man mano che la Mercedes ha corso a sei vittorie consecutive, le prime cinque o che erano uno-due. Significa che la Mercedes guida la Ferrari di 118 punti nel campionato costruttori.

Ma in Canada, su un circuito che ci si aspettava che andasse bene per la Ferrari, la Scuderia è sembrata minacciosa - ed è una cosa per cui Hamilton è entusiasta.

"Penso che sia fantastico per lo sport", ha detto Hamilton. "Adoro combattere con un'altra squadra e oggi era così vicino. Non avevo idea di dove saremmo stati; ad alcuni stadi erano davanti a noi e ci stavamo scambiando fino in fondo.

"Spero che questo sia un punto di svolta per loro e questo sarà molto vicino da ora in poi e avremo una battaglia davvero seria per tutta la stagione. Sarebbe fantastico. "