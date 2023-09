Fabio Celia: la ‘Notte del Mare’: un trionfo di successi per la città e per Giusy Iemma, vicesindaca e assessore determinata

"Volevo mettere in rilievo lo straordinario successo della manifestazione la Notte del Mare, realizzata dalla nostra vicesindaca e assessore Giusy Iemma. Che dimostra ogni giorno di più le sue capacità e il suo spirito di sacrificio, lavorando H24 anche in pieno agosto per offrire ai cittadini dei meravigliosi eventi gratuiti e non solo. Basti pensare alla sua caparbietà, che ci ha regalato la Bandiera Blu. Importante obiettivo per cui ha lavorato alacremente al fine di riportare questo vessillo a Catanzaro, che ora tocca a noi mantenerlo e tutelarlo.

Senza contare che manifestazioni come quelle di ieri sera, con la premiazione di alcune associazioni da tempo impegnate sui temi della tutela del mare, del litorale, delle dune e così via, dimostrano plasticamente come operando tutti insieme si vada più lontano. Magari anche divertendosi. Cosa che è accaduta per migliaia di persone entusiaste di partecipare a una serata in cui si è coniugato buona musica a socializzazione, intrattenimento di alto livello allo stare insieme ecc. Ecco perché rivendico l'orgoglio di una comune appartenenza con Giusy. Che è anche la presidente dell'assemblea regionale del mio partito. Un Pd lealmente al fianco dell'Amministrazione Fiorita per il bene della città.

E per realizzare, insieme a tutto il resto, anche appuntamenti come la Notte del Mare che valorizzano una delle risorse più importanti, se non la più importante, dell'intero capoluogo e di metà regione. Mi riferisco, come ovvio, alle cristalline acque dello Ionio e a un fantastico litorale. Che possono portare ricchezza e prosperità, oltreché crescita e sviluppo, a Catanzaro. Un progresso in termini socioeconomici di cui in tempi di magra come questi, c'è davvero assoluto bisogno. Complimenti quindi alla vicesindaco e alla dirigente Dem Iemma, figura di cui andare fieri".





Consigliere comunale Fabio Celia