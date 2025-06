Serie B. Fallimento e penalizzazione Brescia: come funziona il ripescaggio secondo il regolamento FIGC

Tempo di lettura: ~3 min

Fallimento e penalizzazione in Serie B: come funziona il ripescaggio secondo il regolamento FIGC

Ogni estate, il calciomercato non è l’unico evento a tenere con il fiato sospeso i tifosi: le iscrizioni ai campionati professionistici possono riservare sorprese clamorose. Tra penalizzazioni, problemi finanziari e fallimenti, alcune squadre rischiano di non presentarsi ai nastri di partenza della nuova stagione. Ma come viene riempito un posto vacante in Serie B? E cosa succede se la squadra retrocessa è stata penalizzata e, successivamente, fallisce? Scopriamo insieme i dettagli attraverso il regolamento FIGC aggiornato per la stagione 2025/2026.

Ripescaggi e riammissioni: la procedura ufficiale

Quando una squadra viene esclusa per motivi finanziari o amministrativi, la FIGC segue un iter ben definito:

Riammissione: priorità alle squadre retrocesse dalla Serie B, secondo la seguente graduatoria: 1ª: perdente del play-out o 17ª classificata se i play-out non si disputano.

2ª: 18ª classificata.

3ª: 19ª classificata.

4ª: 20ª classificata. Ripescaggio: se non si trovano società idonee tra i retrocessi, si apre ai club di Serie C semifinalisti o finalisti playoff. Requisiti: Ottenimento della Licenza Nazionale Serie B senza deroghe sui criteri infrastrutturali.

senza deroghe sui criteri infrastrutturali. Domanda di riammissione entro il 18 luglio 2025 .

entro il . Fideiussione da 800.000 euro o escrow account.

o escrow account. Cessione di credito futuro a garanzia del contributo di solidarietà. Esclusioni: Squadre non iscritte alla Serie C non possono essere riammesse alla Serie B.

Penalizzazione e fallimento: doppio stop per il ritorno in Serie B

Il regolamento FIGC è molto chiaro: una squadra retrocessa per effetto di penalizzazioni disciplinari non può essere riammessa alla Serie B. In aggiunta, il fallimento comporta la perdita automatica dell'affiliazione FIGC e del relativo titolo sportivo, escludendo la squadra da qualsiasi classifica di riammissione o ripescaggio.

Griglia Serie B 2024-2025: Classifica Finale

PosSquadraPuntiNote 1 Sassuolo 82 Promossa in Serie A 2 Pisa 76 Promossa in Serie A 3 Spezia 66 Playoff 4 Cremonese 61 Playoff Promossa in Serie A via Playoff 5 Juve Stabia 55 Playoff 6 Catanzaro 53 Playoff 7 Cesena 53 Playoff 8 Palermo 52 Playoff 9 Bari 48 10 Südtirol 46 11 Modena 45 12 Carrarese 45 13 Reggiana 44 14 Mantova 44 15 Frosinone 43 Salvezza diretta 16 Salernitana 42 Play-out 17 Sampdoria 41 Play-out 18 Brescia 39 Retrocessa (penalizzazione) 19 Cittadella 39 Retrocessa 20 Cosenza 30 Retrocessa

Griglia esempio per riammissione o ripescaggio

Priorità Squadra Categoria 2024-2025 Note 1 Perdente Salernitana/Sampdoria Serie B Perdente play-out 2 Brescia Serie B Non idonea (penalizzazione e fallimento) 3 Cittadella Serie B Retrocessa 4 Pescara Serie C Finalista playoff Serie C 5 Vicenza Serie C Semifinalista playoff Serie C 6 Entella Serie C Semifinalista playoff Serie C

Nota: L'ordine è subordinato a idoneità finanziaria e strutturale, senza deroghe sui criteri di ammissione.

Esempi concreti

In passato, situazioni simili hanno portato a riammissioni eccellenti. Il Venezia fu riammesso in Serie B nel 2019-2020 dopo l’esclusione del Palermo per problemi amministrativi. Anche il Brescia beneficiò di un ripescaggio in Serie B dopo il fallimento del Cesena.

Conclusione

Il regolamento FIGC punta a garantire l'integrità e la stabilità del campionato di Serie B. Una squadra retrocessa per penalizzazione e successivamente fallita, come nell'ipotesi del Brescia, perde ogni diritto di riammissione e ripescaggio. La macchina organizzativa è pronta a trovare nuove partecipanti premiando merito sportivo e solidità finanziaria.

