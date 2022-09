Il paziente ricoverato all'HC di Locri non è affetto dal virus. Il tampone ha dato esito "negativo"

BOVALINO (RC), 06 MARZO - Priva di fondamento la voce che si era sparsa oggi, con troppa frettolosità, che una persona residente a Bovalino (RC) era stata ricoverata con urgenza all'Ospedale Civile di Locri perchè affetta da sintomi compatibili con il "coronavirus". La notizia si è diffusa in un batter d'occhio e quasi tutte le testate giornalistiche regionali hanno immediatamente pubblicato la notizia creando non poca preoccupazione nei cittadini di Bovalino e dell'intera provincia reggina. Nello stesso pomeriggio di oggi è stato direttamente il Sindaco di Bovalino, Vincenzo Maesano, a far tirare un sospiro di sollievo a tutta la comunità bovalinese e dell'intero interland locrideo, postando il seguente messaggio. "Per fortuna, in merito alle voci su un possibile caso di Covid-19 nel comune di Bovalino, si comunica che l'esito del tampone effettuato precauzionalmente è risultato NEGATIVO. Si invita alla calma e a rispettare le prescrizioni e le disposizioni indicate nelle diverse comunicazioni e nei provvedimenti emessi dalle autorità competenti, nonché distribuite in queste ore e nei giorni precedenti a tutta la cittadinanza a cura del personale comunale. Restiamo in preghiera per il concittadino, che purtroppo non è in buone condizioni"

Si è poi appreso che il paziente, A.P. di 47 anni, era stato sottoposto alcuni giorni fa ad un delicato intervento al naso e che le precarie condizioni di salute siano da imputare a questa sua difficoltà respiratoria e non a contagio da coronavirus.