FAQ. Bonus Cashback: 10% di rimborso. Ecco come funziona il piano del governo

Parte a dicembre l'extra Cashback di Natale: ricevi fino a 150€ su una spesa massima di 1.500€

Solo con carte di credito, prepagate e debito (PagoBancomat e maestro) presso i negozi fisici.

Per partecipare è necessario scaricare l'App Io.

Via al Bonus Cashback, la cosiddetta operazione “Cashback di stato” inserita nel piano Italia Cashless, per incentivare i pagamenti elettronici con carte di credito, prepagate e debito, promosso dal Governo dopo che il “Decreto di Agosto” è stato convertito in legge. Dopo l'Extra Cashback di Natale a dicembre, da gennaio 2021 per chi aderisce al programma, è previsto un rimborso del 10% sulle transazioni effettuate con moneta elettronica per un massimale di spesa prevista di 1.500€ a semestre. L’adesione al programma è su base volontaria e possono usufruirne tutti i maggiorenni residenti in Italia.

Come funziona il bonus Cashback



Acquisti ordinari. Rimborsi straordinari



L'iniziativa Cashback promossa dallo Stato prevede un rimborso sulle spese eseguite presso qualunque negozio fisico con carte di credito, prepagate o debito (PagoBancomat e Maestro). Non sono incluse le spese effettuate online o quelle legate alla propria attività professionale o imprenditoriale.

Il piano di rimborso non pone limite alle tipologie di acquisto, incentivando soprattutto le piccole spese: dal caffè al parrucchiere.

Per usufruire del 10% di Cashback è necessario effettuare un numero minimo di transazioni tracciabili:

10 operazioni per l'Extra Cashback di Natale (8-31 dicembre 2020), per ottenere il bonus massimo di 150€, su una spesa di 1.500€

operazioni per l'Extra Cashback di Natale (8-31 dicembre 2020), per ottenere il bonus massimo di 150€, su una spesa di 1.500€ 50 operazioni a regime per ogni semestre, da gennaio 2021 fino a giugno 2022, per ottenere il bonus. L'importo massimo del cashback è di 150€, su una spesa di 1.500€

Il rimborso massimo per ogni acquisto è di 15€.

E’ inoltre previsto il Super Cashback per ogni semestre: un ulteriore rimborso di 1.500€ per i primi 100.000 partecipanti che abbiano effettuato il maggior numero di acquisti nei sei mesi, senza tener conto degli importi spesi. Puoi ricevere fino a 3.000€ l'anno.

Nel mese di dicembre sono possibili gli acquisti con le carte “fisiche” anche in modalità contactless.

Da gennaio si potranno utilizzare anche i pagamenti innovativi (es. con smartphone e smartwatch) come è stato annunciato da PagoPA sul sito dell’iniziativa e sarà quindi possibile registrare nell’App IO i propri account Bancomat Pay e ,a seguire, Apple Pay etc., oltre ad altre tipologie di carte e app che aderiranno all’iniziativa.

PagoPa: per consentire la registrazione al programma e la contabilizzazione delle spese è previsto un aggiornamento dell'app IO sugli Store dal giorno 7 dicembre.

Collega la carta all'App IO

Per aderire al programma del Governo Bonus Cashback devi registrarti sull’app IO dei servizi pubblici accedendo tramite l’identità digitale SPID (o con CIE) e inserendo il tuo codice fiscale, le informazioni relative alle carte di pagamento che vuoi collegare e l’Iban del conto corrente su cui ricevere il rimborso. Non hai SPID?

Effettua spese in negozi fisici

Ogni volta che effettuerai un pagamento in un negozio con le tue carte di pagamento BNL, la data e l’importo saranno trasmessi automaticamente da PagoPA che gestirà la registrazione dell’acquisto al programma Cashback.

Ottieni il rimborso del 10%

I rimborsi Cashback verranno erogati sul conto corrente indicato al momento dell’adesione al programma, entro 60 giorni successivi(2) al termine del periodo di riferimento semestrale, con l’eccezione dell’iniziale periodo speriementale Extra Cashback di Natale il cui bonus maturato sarà erogato a febbraio 2021.