Fascicolo a Monza per il secondo round della stagione

18 giugno 2025 - Dal 20 al 22 giugno ritorna il Campionato Italiano Gran Turismo. L'appuntamento con la velocità è nel Tempio ad esso dedicato, ovvero l'Autodromo Nazionale Monza che ospiterà il secondo appuntamento della serie Endurance. Tra i partenti ci sarà anche Beppe Fascicolo, pilota del team Antonelli Motorsport al volante della Mercedes AMG GT3 numero 16 insieme ai compagni Farhadi Aaron e Filippo Bencivenni.

Il trio è desideroso di smuovere una classifica che, al momento, li vede a quota zero a causa di un incidente che non ha permesso di concludere la prima prova di Misano. "Purtroppo, in occasione del primo round un incidente durante la prima gara ci ha tagliato fuori e non siamo riusciti ad arrivare al traguardo" - spiega Beppe Fascicolo - "fortunatamente Aaron, che era al volante, si è ripreso: ora sta meglio e sarà con noi a Monza, pronto a dare battaglia. L'equipaggio è al completo".

Dopo Misano, quindi Monza, tracciato che favorisce le alte velocità. "La nostra vettura non ha una velocità di punta alta e questo non gioca a nostro favore" - prosegue il pilota veneto - "Dovremo quindi sfruttare i nostri punti di forza, ovvero la rapidità in uscita dalle curve, come Ascari e Parabolica. Abbiamo già visto la competitività e la preparazione dei nostri avversari: il livello è decisamente alto, ma siamo pronti per questa sfida. Lotteremo fino alla fine".

"Non vogliamo nasconderci" - conclude Fascicolo - "il nostro obiettivo è portare a casa una vittoria, per iniziare a muovere la classifica".

Il programma sul circuito lombardo inizia nella giornata di venerdì con le sessioni di prove libere. Sabato, dopo il terzo turno di libere, sarà la volta delle qualifiche dalle 16:00 alle 17:25. La gara di 3 ore invece prenderà il via nella giornata di domenica alle 14:30 e potrà essere seguita live su Aci Sport TV (Sky canale 228, TivùSat canale 52, Acisport.tv) oltre che sul canale YouTube e sulla pagina Facebook di Aci Sport.

