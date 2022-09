Fase 2: a Catanzaro persone nei parchi e sul lungomare, Appello sindaco: mantenete senso di responsa

Fase 2: a Catanzaro persone nei parchi e sul lungomare, Appello sindaco: mantenete senso di responsabilità

CATANZARO, 4 MAG - Con l'avvio della fase due, a Catanzaro hanno riaperto i parchi, per camminate e corsa individuali, e il lungomare, dove numerosi cittadini, alcuni dei quali senza mascherine, hanno deciso di recarsi per passeggiare o fare due passi sulla spiaggia. Aperti, sia nel quartiere Lido che sul corso, pochi bar, quelli che secondo le norme di sicurezza garantiscono la distanza minima e che hanno deciso di approfittare, in questa fase, dell'asporto. Sono stati, pochi, però, i clienti che hanno approfittato di un caffè servito rigorosamente nel bicchierino di carta, così come tutti i generi alimentari.



"Oggi - ha detto il sindaco di Catanzaro Sergio Abramo su Facebook - è iniziata la fase due. Vuol dire tante cose, ma soprattutto che non possiamo fare quello che facevamo prima che iniziasse l'emergenza sanitaria". Abramo si è rivolto ai cittadini sottolineando come "c'è da essere fieri del rispetto e della serietà con cui avete rispettato le regole. Questo ci ha aiutati a contenere i contagi nella nostra città. Da oggi potete fare qualcosa in più, ma il Coronavirus non è un ricordo.



Dobbiamo imparare a conviverci fino a quando non arriverà la terapia in grado di debellarlo. Mascherine, distanziamento sociale, gel igienizzante, sono parole entrate nel nostro vocabolario quotidiano e oggi, al contrario di due mesi fa, sappiamo cosa fare. Non ci sono regole diverse o nuove. Quello di cui non si può fare a meno, neanche nella fase due, continua ad essere il nostro senso di responsabilità, che fino ad oggi è stato un nostro punto di forza e di orgoglio. Capisco i vostri disagi e la voglia che avete di riprendere la vostra vita. Purtroppo quello che possiamo fare è sperare che questo accada prima possibile. Per poterlo fare, per, è necessario essere consapevoli che non esistono vie più brevi da poter percorrere per stringere nuovamente la nostra vecchia, nuova vita".