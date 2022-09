Fase 2 ordinanza Piemonte: Slot e Gaming monitor spenti fino al 24 maggio

TORINO 18 MAG - Slot e gaming monitor spenti negli esercizi commerciali del Piemonte fino al 24 maggio: è quanto prevede, come riporta Agipronews, l’ordinanza del Governatore Alberto Cirio, in vigore da oggi. «E’ mantenuto il blocco delle slot machine e di monitor e televisori da parte degli esercenti, al fine di impedire la permanenza degli avventori per motivi di gioco all’interno del locali», si legge nel provvedimento pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte. (Agipro)