Fase 2: Per chiarire. Sentenza su congiunti che cita Viminale è su fidanzati 'Scarica circolare Pdf'

ROMA, 3 MAG - Per chiarire il significato del termine congiunti la circolare inviata oggi dal Viminale ai prefetti cita la sentenza della Cassazione numero 46351 del 10 novembre 2014, quando parla di "relazioni connotate da 'duratura e significativa comunanza di vita e di affetti'". Il pronunciamento degli ermellini fa riferimento ad una richiesta di risarcimento danni avanzata dalla fidanzata di una vittima di incidente stradale.

La Cassazione spiega che "il riferimento ai 'prossimi congiunti' della vittima primaria, quali soggetti danneggiati 'iure proprio' a cagione del carattere plurioffensivo dell'illecito, deve essere inteso nel senso che, in presenza di un saldo e duraturo legame affettivo tra questi ultimi e la vittima, è proprio la lesione che colpisce tale peculiare situazione affettiva a connotare l'ingiustizia del danno e a rendere risarcibili le conseguenze pregiudizievoli che ne siano derivate, a prescindere dall'esistenza di rapporti di parentela o affinità giuridicamente rilevanti come tali".



Dunque, prosegue la sentenza citata dal Viminale, "affinché si configuri la lesione di un interesse a rilevanza costituzionale, la convivenza non deve intendersi necessariamente come coabitazione, quanto piuttosto come 'stabile legame tra due persone', connotato da duratura e significativa comunanza di vita e di affetti".

Clicca QUI per scaricare PDF circolare del Governo

Scarica QUI PDF modulo autocertificazione ‘Spostamenti: congiunti e fidanzati’ (ultima versione)