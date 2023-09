Fast Contest e Meet con bolidi da Rally … mercoledì 2, giovedì 3 e venerdì 4 agosto a Tiriolo

Aspettando la partenza dello Slalom automobilistico di Tiriolo … Mentre Fervono i preparativi in vista della Gara di slalom automobilistico in programma domenica (n.d.r. 5 agosto le verifiche tecniche e 6 la gara) e tutto è a buon punto per gli allestimenti del tracciato, ecco un’anteprima, anzi 2, da Tiriolo.

La prima è che – evento assai raro se non addirittura unico – a questa 5° edizione dello Slalom di Tiriolo parteciperanno due bolidi del campionato italiano Rally-Cross;

La seconda è che le 2 auto (più corretto definirle “mostri” considerati i 300 cv che hanno sotto il cofano) saranno impegnate in un tour promozionale in provincia e faranno tappa, mercoledì pomeriggio al centro commerciale “le Fontane”; giovedì pomeriggio, dalle ore 18,00 alle 20,00 circa, presso il porto di Catanzaro, nel quartiere lido; venerdì pomeriggio in pista – per una piccola prova dimostrativa di cosa possono fare nelle giuste mani – presso il kartodromo di Marcellinara. Qui, inoltre, alcuni giovani e meno giovani, selezionati attraverso un simpatico e giocoso miniconcorso online, potranno sedersi accanto i 2 piloti e provare in un giro in pista, personalmente la “spinta a razzo” tipica di questi bolidi.

A comunicarlo è direttamente il signor Domenico Catanzariti, presidente del Team Mediterraneo A.S.D, a cui si affiancano, per l’occasione, 2 piloti nazionali Rally-Cross: Lucamaria Rizzello e Nicola MORLACCHI. “Ci siamo quasi, l’allestimento del percorso è a buon punto; quasi terminato. Stiamo lavorando sodo, certamente e, spero, anche bene. Tutto sarà pronto entro venerdì, per accogliere piloti, tecnici e tifosi appassionati che aspettiamo numerosi tra sabato e domenica. Ci sarà da divertirsi!” – afferma in un’intervista. Certo – prosegue Catanzariti con un pizzico di rammarico e non senza una “frecciatina a buon intenditori …”, “se anche le Istituzioni si ricordassero degli organizzatori e si ricorderanno più di noi in futuro, certo tutto potrebbe andare ancora meglio e con qualche patema d’animo in meno ma, ciò non toglie che come dicevo, in tanti ci stanno dando una mano e facciamo di tutto per sopperire”.

Spero – prosegue in questa suo intervento il presidente del team organizzatore -, le Istituzioni tutte, e perché no’ anche qualche sponsor più grande, si ricordino in futuro di chi lavora con passione e senza risparmiarsi per portare sport e spettacolo in questi territori. Prova ne è il fatto – conclude non senza un pizzico di giustificato orgoglio il signor Domenico - che quest’anno, cosa assai rara se non unica in questo tipo di competizioni, già da martedì c’è il parco assistenza di 2 macchine da rally. Una squadra, TEAM VISION, 2 piloti di indiscusso alto livello nazionale che disputano il campionato Rally Cross (uno di loro, è al 2° posto della classifica generale dopo essere stato a lungo anche primo), giunti in Calabria, in provincia di Catanzaro, da Bergamo e da Roma per onorare il nostro slalom. Come non essere contenti e riconoscenti”.

A questo punto, nel proseguire il nostro giro in questa officina a cielo aperto, tra attrezzi, meccanici e curiosi (tenuti giustamente a distanza di sicurezza per evitare si possano involontariamente e casualmente far male) nel parco chiuso-paddock, non possiamo fare a meno di notare i 2 bolidi da rally (uno, un mostro nero 1.6 turbo 4wd da oltre 300 cv e l’altro, in un bellissimo bianco fiammante 1.3 da “soli” 200 cv) di cui parlava Catanzariti, attorno ai quali piloti e meccanici sono intenti ad ultimare messa a punto, allestimento e livrea da gara. Così, pur senza voler minimamente disturbare, ci avviciniamo ai 2 piloti, per un doveroso – anche se breve per non sottrarre tempo alla messa a punto – loro commento. Notiamo subito una curiosità che sembra giusto riportare: uno, Nicola MORLACCHI di Bergamo, il più giovane dei due, forte campione nonostante la sua giovanissima età, come forse prevedibile ed atteso, è più schivo e di poche parole; sembra volersi concentrare senza distrazione alcuna alla preparazione dell’auto, ma pur sempre assolutamente gentile e disponibile non appena mi avvicino e gli faccio alcune domande tecniche.

L’altro il romano, più loquace, ampiamente disponibile a rispondere alle tante domande dei curiosi, tra cui molti giovanissimi e bambini, nonché alle mie. Così Lucamaria Rizzello, romano di Roma, ma amante delle bellezze della terra di Calabria, ci spiega il perché della loro partecipazione a questa gara di slalom e ancor di più i motivi di questa trasferta giù in Calabria. Si – confida Lucamaria – siamo qui per fare la gara. Siamo un’azienda che fa marketing e comunicazione nel moto sport e attraverso Motorsport. La nostra idea, la nostra parola d’ordine, è quella di de contestualizzare e di portare il cognome di famiglia sulla fiancata di un’auto in giro per l’Italia. Realizzando una sorta di documentario racconteremo una storia secondo la quale noi usciamo dal nostro habitat naturale che è il cross rally per fare questa vacanza. Vacanza calabrese che, ad un certo punto, ha un imprevisto: lo slalom che vogliamo raccontare. Un po' come andare in vacanza al mare con ombrellone e sdraio, oppure con gli sci in montagna. Perché noi siamo qui in Calabria in vacanza, a divertirci; con la macchina. Staremo qui tutta la settimana e queste giornate le utilizzeremo per Girare dei Cortometraggi che stiamo ultimando in un paio di location.

Il “girato” di questi giorni lo pubblicheremo poi sui nostri canali social e siti. Inoltre – come già anticipato- mercoledì alle Fontane e giovedì al porto di Catanzaro lido per un paio d’ore, orientativamente dalle sei alle otto (n.d.r. 18,00-20,00), entrambi giorni metteremo la macchina a disposizione statica e faremo un Meet pratica con le persone. Ci sarà un Fast contest – spiega entrando nei dettagli Lucamaria -; le persone avranno la possibilità, attraverso Instagram taggandoci e seguendoci, l’opportunità di vincere due posti a sedere, sia mercoledì che giovedì e venerdì, dentro la macchina. Ovviamente il venerdì pomeriggio, in pista, faremo poi direttamente proprio live! Tutte le persone che vorranno venire a vedere potranno farlo. In più chi avrà vinto il posto a sedere, potrà se lo vorrà, fare il giro in macchina proprio con me o Nicola (Morlacchi, n.d.r.). Faremo vedere un po’ come ci si sente sopra un mostro di questi; in una macchina da mondiale rally. Sara bellissimo!!