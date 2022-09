Aiello sold out anche a Reggio! e domani sera in Piazza Castello arriva Francesca Michielin

“Fatti di Musica 2021”: Aiello sold out anche a Reggio! E domani sera in Piazza Castello arriva Francesca Michielin

Altra magica notte a Reggio Calabria con un nuovo trionfo di Aiello in Fatti di Musica 2021, 35esima edizione dello storico Festival-Premio del Miglior Live d’Autore ideato e diretto da Ruggero Pegna, l’oscar del live che da 35 anni presenta e premia in Calabria alcuni dei migliori live d’autore con il Riccio d’Argento dell’orafo calabrese Gerardo Sacco.

Dopo il sold out di Diamante, per Aiello è arrivato anche quello nella splendida Piazza del Castello Aragonese della Città dello Stretto, un immenso e suggestivo teatro sotto le stelle che ha fatto da eccezionale cornice ad un live entusiasmante. Una location di rara bellezza e magia, che si è presentata già alle 21.00 gremita in ogni angolo, offrendo un colpo d’occhio straordinario.

Un ritorno, quello del cantautore cosentino nella sua Calabria, certamente indimenticabile: tutto esaurito in entrambe le date, fan entusiasti, un calore indescrivibile e il “Premio Riccio d’ Argento” del Festival nella sezione “Miglior Album di Musica d’Autore dell’Anno” per “Meridionale”, pubblicato per la Sony Music dopo Sanremo, suo secondo album in studio.

Un plauso va anche ai suoi bravissimi musicisti: Gianluca Massetti, tastiera, Marco Maiole, chitarra, Luca Taurmino, batteria, e al grande coro del pubblico che anche a Reggio, dopo la prima di Cirella, ha accompagnato e scandito ogni brano. Come chiesto dal promoter prima dell’inizio, è stato rispettato da tutti l’invito della Questura di non lasciare le proprie poltrone e di non accalcarsi sotto il palcoscenico, in modo da poter mantenere il minimo distanziamento previsto. Così, come immaginabile, il concerto è stato un’autentica festa fino all’ultimo coro e al selfie di chiusura.

Intanto, la macchina del festival non si ferma! Già tutto pronto per il prossimo appuntamento in programma domani sera (26 agosto), sempre in Piazza Castello di Reggio, dove arriverà la bravissima Francesca Michielin con la sua band, per l’unico concerto in Calabria del suo live “Fuori dagli spazi”. La ventiseienne cantante e compositrice di Bassano del Grappa, che riceverà il Riccio d’Argento della sezione riservata alle “Migliori Cantanti Italiane”, eseguirà tutti i suoi successi, a cominciare da “Chiamami per nome” presentato insieme a Fedez all’ultimo Sanremo. Sono numerosi i duetti e le collaborazioni con altri big della musica italiana, dai Maneskin ai Coma Cose, da Fabri Fibra a Samuel dei Subsonica. Nell’album “Feat (stato di natura)” collabora con un artista diverso per ciascuna delle 11 tracce dell’album. Vincitrice giovanissima di X Factor nel 2011 e di vari prestigiosi riconoscimenti, due volte seconda a Sanremo, rappresentante dell’Italia all’ Eurovision Song Contest 2016, impegnata sul fronte dei diritti umani e di cause umanitarie, è certamente una delle cantanti più brave, autorevoli ed amate del nuovo panorama musicale italiano.

I biglietti per il concerto di domani sera (inizio ore 21.45), sono in vendita nel circuito Ticketone. La biglietteria del Castello aprirà alle ore 18.30, mentre quella dei cancelli è prevista per le 20.00.

Per Fatti di Musica, l’oscar del live d’autore che si fregia del Patrocinio di Assomusica e della prestigiosa media partnership di Rai Radio Tutta Italiana, un’altra grande edizione che, salvo un evento a sorpresa nel mese di settembre, si concluderà dal 2 al 4 dicembre al Palacalafiore di Reggio Calabria con tre matinèe per le scuole e tre serali dell’ Opera Musical La Divina Commedia di Marco Frisina, regia di Andrea Ortis, per omaggiare l’ Anno Dantesco 2021.

“I luoghi scelti per questa edizione del festival, nel rispetto della tradizione di Fatti di Musica che vuole come location alcuni dei posti più belli e accoglienti della Calabria, dal Teatro dei Ruderi di Cirella con vista mozzafiato sul Tirreno, all’Arena dello Stretto di Reggio, con la Sicilia sullo sfondo, fino allo spettacolare scenario del Castello Aragonese – ha sottolineato Pegna – sono stati lo spettacolo nello spettacolo, vere cartoline e spot del patrimonio paesaggistico e culturale della regione. Un grazie speciale al numeroso pubblico sempre composto e festoso. C’era voglia di rivivere le emozioni dei grandi live e gli eventi proposti, tra i più attuali e attesi, hanno intercettato in particolare le preferenze del pubblico più giovane, stupendo tutti per l’incredibile successo!”.

Gli eventi reggini di Fatti di Musica fanno parte del programma dell’ Estate Reggina 2021 e sono realizzati con il contributo e la collaborazione del Comune di Reggio e della Città Metropolitana.

Per informazioni tel. 0968441888, www.ruggeropegna.it, www.ticketone.it e varie pagine social, mail info@ruggeropegna.it.