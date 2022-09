“Fatti Di Musica 2021”: Tripudio di Giovani e premio per Aka7even!. I prossimi eventi al Festival

“Fatti Di Musica 2021”: tripudio di Giovani e premio per Aka7even!. In arrivo al Festival i Subsonica, Aiello e Francesca Michielin

Dopo i successi dei live di Barreca (Premio Migliore Nuova Proposta), Remo Anzovino (Premio Musica e Cinema), Giovanni Allevi (Premio per il Successo Internazionale), Valerio Lundini (Premio Personaggio Televisivo dell’Anno), Fatti di Musica 2021, 35esima edizione dello storico Festival-Premio del Miglior Live d’Autore ideato e diretto da Ruggero Pegna, ha premiato nel magico scenario del Teatro dei Ruderi, al centro dell’Area Archeologica di Cirella Antica a Diamante, il live di Aka7even, tra i protagonisti assoluti di “Amici 2021” di Maria De Filippi.

Preceduto dalla giovanissima cantautrice Enula, altra scoperta del fortunato talent show, Aka7even ha mandato letteralmente in delirio i suoi piccoli e grandi fan che hanno gremito le gradinate del Teatro, giunti numerosi da tutta la regione. Una cornice stupenda di magliette colorate, bandane ed entusiasmo, già dal pomeriggio quando sono cominciati ad arrivare le prime comitive, ha creato l’atmosfera dei grandi appuntamenti, tipica di un evento musicale atteso dai più giovani.

Alle 22.30, appena Luca Marzano (questo il suo vero nome), è sbucato sul palcoscenico con il suo originale look e la sua voce inconfondibile, sono partite le ovazioni, tra le luci di mille telefonini e le urla delle fan più scatenate.

Ultimo di cinque figli, il ventenne cantautore campano nato a Vico Equense ha subito infimmato la platea intonando le note di Loca, Yellow, Mi Manchi, tra i suoi suoi successi più amati. Con lui, tutto il teatro a cantare, con la voglia di festa e contagiosa allegria che solo la musica dal vivo riesce a trasmettere. Al termine del suo live, ha ricevuto il Premio Riccio Argento del Festival quale “Rivelazione dell’Anno”, consegnato da Ruggero Pegna, accompagnato sul palcoscenico da Pino De Rose e Luca Pezzi, manager di Publiepa che hanno voluto l’evento a Cirella.

Riconoscimento meritato per un giovane cantautore capace di fondere innovazione e musica d’autore tradizionale, oltre a possedere già una notevole presenza di palcoscenico, “con l’augurio che possa riuscire in una carriera di prestigio come quelle delle tantissime star premiate negli anni, da Paoli a Fossati, da De Andrè a Conte”, come ha affermato il promoter.

In questa edizione, Fatti di Musica ha rivolto una particolare attenzione alle nuove generazioni di artisti e di pubblico, nel segno del suo storico format che presenta ogni anno alcuni dei migliori live d’autore premiandoli in varie sezioni con l’oscar dello spettacolo musicale dal vivo, il “Riccio d’Argento” del celebre maestro orafo Gerardo Sacco, artista crotonese di fama internazionale.

Il prossimo appuntamento del Festival al Teatro dei Ruderi di Cirella è fissato per il 21 agosto con l’attesissimo beniamino di casa Aiello, tra i big all’ultimo Sanremo, che sarà premiato per l’originalità. Per il suo live, dato già per sold out da giorni, sono stati messi in vendita altri 200 biglietti, in base all’ultimo decreto anti Covid che ha stabilito l’uso del green pass e allargato il limite delle capienze.

Da domani, intanto, parte l’allestimento di Piazza Castello di Reggio Calabria per gli ultimi tre appuntamenti reggini del Festival. Con la scenografia del Castello Aragonese, rush finale della parte estiva di Fatti di Musica con l’unico concerto in Calabria dei Subsonica il 20 agosto, “Premio Riccio d’Argento” nella sezione delle “Migliori Band Italiane”, il secondo live di Aiello il 24 agosto e il live di Francesca Michielin il 26 agosto, premiata nella sezione riservata alle “Migliori Cantanti Italiane”.

Ruggero Pegna precisa che per l’accesso all’interno degli spazi saranno necessari il biglietto e l’esibizione del green pass o del certificato di un tampone effettuato nelle ultime 48 ore precedenti l’evento. Sia al Teatro dei Ruderi di Cirella che in Piazza Castello di Reggio i posti saranno esclusivamente a sedere e limitati in base alle nuove disposizioni in vigore.

Fatti di Musica 2021 si chiuderà dal 2 al 4 dicembre al Palacalafiore di Reggio Calabria con tre matinèe per le scuole e tre serali dell’ Opera Musical La Divina Commedia di Marco Frisina, regia di Andrea Ortis, per omaggiare l’ Anno Dantesco 2021.

Gli eventi reggini di Fatti di Musica fanno parte del programma dell’ Estate Reggina 2021 e sono realizzati con il contributo e la collaborazione del Comune di Reggio e della Città Metropolitana.

Media partner ufficiale del Festival è Rai Radio Tutta Italiana, la nuova e prestigiosa rete ipertecnologica della Rai guidata da Gianmaurizio Foderaro, che trasmette in Dub, streaming e via facebook, utilizzando la piattaforma di RaiPlayRadio. Il Festival ha anche il patrocinio di Assomusica, l’associazione italiana dei produttori e organizzatori di spettacoli dal vivo.

I biglietti per gli eventi del Festival, tutti con inizio alle ore 21.45, sono in vendita nel circuito Ticketone Per informazioni tel. 0968441888, www.ruggeropegna.it, www.ticketone.it e varie pagine social, mail info@ruggeropegna.it.