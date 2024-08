“Fatti di Musica 2024”: dopo il Live di Irama, Reggio Calabria attende Gabry Ponte, venerdi’ 9 agosto in Piazza Castello tra fiamme ed effetti speciali

Ultimi preparativi per l’attesissimo live di Gabry Ponte, tra gli artisti italiani più conosciuti al mondo, re della dance internazionale, in programma venerdì 9 agosto alle ore 22:00 in Piazza Castello di Reggio Calabria, ennesimo grande evento di “Fatti di Musica 2024”, il Festival-Premio del Live d’Autore giunto alla 38° edizione, ideato e diretto da Ruggero Pegna.

La serata sarà aperta alle 21:30 da MJX, il noto dj reggino Domenico Ieracitano, presente nella compilation Hit Mania Dance 2024 insieme ad alcuni dei più affermati disc jockey.

Dopo Nick Mason dei Pink Floyd a Roccella, Premio Miti della Musica ed Irama a Reggio nella sezione dei Migliori Live d’Autore, Fatti di Musica, che si svolge in varie location della Calabria, assegnerà a Gabry Ponte il Riccio d’Argento del celebre orafo Gerardo Sacco per “25 anni di successi internazionali”. L’artista torinese, infatti, festeggerà anche a Reggio 25 anni di record, tra effetti speciali e pirotecnici, firmati in riva allo Stretto dalla Artech FX, leader in effetti speciali.

“Sarà uno degli eventi più travolgenti dell’estate calabrese!” ha affermato Pegna.“Fatti di Musica presenta live dei generi e degli artisti più seguiti e il ritorno di Gabry Ponte, disc jockey e produttore tra i più noti e amati al mondo, porta la dance d’autore nel festival. Piazza Castello sarà una immensa discoteca, con hit memorabili che hanno accompagnato generazioni!”.

Gabry Ponte inizia la propria carriera ufficialmente nel 1998 con "Blue (da ba dee)", il singolo di debutto con gli Eiffel 65, che scala le classifiche mondiali e vende oltre 8 milioni di copie. Segue il primo album "Europop" che ne vende altri 4 milioni. Nel 2000 vince gli European Music Awards come "Miglior Artista Italiano nel mondo". La sua carriera solista decolla subito conquistando le classifiche europee. Nel 2014 entra nella classifica dei Top 100 DJ e resterà l'artista italiano con il ranking più alto di sempre. Nell'estate 2019 co-produce il successo europeo "Monster" (270 milioni di stream su Spotify) insieme al giovane austriaco LUM!X. Con oltre 378 milioni di stream su Spotify e oltre 150 milioni di visualizzazioni su Youtube, il suo ultimo singolo "Thunder" ha scalato le classifiche di Italia, Europa, Stati Uniti e di alcuni Paesi asiatici. Nel 2022 esce "I'm Good (Blue)" di David Guetta, che guadagna una nomination ai Grammy, facendo sì che "Blue" diventi la prima canzone della storia a ricevere due nomination ai Grammy come Best Dance/Electronic Recording. Per Fatti di Musica, Festival storicizzato incluso tra gli “Eventi di Promozione Culturale 2024 - Pac 2010/2020 az. 6.8.3 – Calabria Straordinaria” della Regione Calabria, è davvero un’altra gemma che impreziosisce il ricchissimo e ineguagliabile albo d’oro.

I biglietti sono disponibili su www.ticketone.it. Tutte le informazioni sono reperibili allo 0968441888, al sito www.ruggeropegna.it, in tutte le pagine social del festival e nel sito di informazione turistica Calabria Straordinaria.

Cresce l’attesa, intanto, anche per il concerto di Sergio Cammariere & band del 11 agosto nel Borgo Antico di Santa Severina (Kr), uno dei borghi più belli d’Italia, davanti al Castello Normanno (che si potrà visitare con il biglietto del concerto) e il live della Nuova Orchestra Italiana fondata da Arbore del 12 agosto al Teatro di Parco Mitoio di Lamezia Terme, evento Ama Calabria. Tra gli altri appuntamenti: 8 agosto Dargen D’Amico a Le Castella per la rassegna comunale Isola Summer; 13 agosto Max Gazzè & Calabria Orchestra a Mesoraca per la Festa del SS. Ecce Homo; 15 agosto Ron a Montalto Uffugo, a cura del Comune; 16 agosto Nello Daniele a Marina di Gioiosa e 22 agosto Paolo Belli e la sua Big Band a Locri per la Città Metropolitana di Reggio, ad ingresso libero. Confermati anche 2 appuntamenti con la musica/cabaret di Nino Frassica e i Los Plaggers Band il 20 a Palmi per la Varia e il 21 agosto a Luzzi (CS).