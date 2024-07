Fatti di Musica 2024 si prepara ad inondare di musica la Calabria straordinaria, da Nick Mason a Irama, Gabry Ponte, Ron, Cammariere

Dopo l’apertura con gli spettacoli di Enrico Brignano a Reggio, Stefano De Martino a Cosenza, Ron a Praia a mare, Luigi Strangis a Lamezia, Fatti di Musica 2024, la 38° edizione dello storico Festival-Premio del Live d’Autore ideato e diretto da Ruggero Pegna si prepara al clou estivo. Al solito, prevede lo svolgimento in numerosi luoghi d’eccellenza della Calabria, scelti ogni anno per i loro beni culturali, paesaggistici, l’idoneità di teatri e spazi e la sinergia con i vari Comuni.

L’onda musicale di Fatti di Musica in questa edizione toccherà location splendide caratterizzate dalla presenza di straordinari Castelli, beni storico-culturali eccezionali di cui la Calabria è ricca, molti dei quali fruibili e in perfetto stato. Come è anche noto, il format del prestigioso festival dei record, sia per presenze di pubblico sia per qualità e quantità di eventi, presenta e premia in varie sezioni alcuni dei live più attesi con il Riccio d’Argento del celebre orafo crotonese Gerardo Sacco, altro segno distintivo che lega l’intero progetto alla Calabria.

Tutto pronto a San Giovanni in Fiore per il live di Ron, che sarà il 23 giugno al Teatro dell’Abbazia Florense ad ingresso libero per volontà del sindaco Rosaria Succurro. Il 28 giugno il grande cantautore e la sua band sono attesi su Corso Numistrano di Lamezia Terme, anche qui per volontà dell’Amministrazione Comunale.

Il 24 luglio, Fatti di Musica presenta uno dei suoi eventi storici e irripetibili in Calabria: al Teatro Al Castello di Roccella Jonica arriva l’eccezionale live sui Pink Floyd del leggendario fondatore e musicista della mitica band britannica, Nick Mason, accompagnato da una super band composta da Gary Kemp (Spandau Ballet), Guy Pratt (Pink Floyd), Lee Harris (Blockheads), Dom Beken (Transit Kings). Lo straordinario concerto, in linea con altre prestigiosi precedenti esclusive del Festival, da Sting a Tina Turner, da Santana ad Elton John, ha il Patrocinio della Presidenza della Regione Calabria e rientra tra gli eventi del progetto di promozione Calabria Straordinaria.

Il 3 agosto ci si sposterà a Reggio Calabria per il live di Irama, tra i nomi di maggior richiamo della nuova musica d’autore italiana, attesissimo nella splendida cornice di Piazza Castello.

Ancora la stessa magica location del Castello Aragonese il 9 agosto per il live ricco di effetti speciali di Gabry Ponte, il re della dance mondiale che sta facendo esplodere d’ entusiasmo tutta Italia in occasione dei suoi 25 anni di successi.

Nella meravigliosa Isola Capo Rizzuto sono previsti due live ad ingresso libero, anche qui per volontà dell’Amministrazione Comunale: quello di Ron il 5 agosto in Piazza Santuario e il live di Dargen D’Amico l’ 8 agosto nello scenario incantevole di Le Castella, sede in questi giorni di alcuni set del nuovo Sandokan.

Domenica 11 agosto l’appuntamento è con Sergio Cammariere e la sua band nel Borgo Antico di Santa Severina, in provincia di Crotone, uno dei borghi più belli d’Italia, davanti alle mura dell’imponente e suggestivo Castello Normanno che si potrà visitare con il biglietto del concerto.

Fatti di Musica 2024 si concluderà con una ricca sessione autunno/inverno: Grease il Musical 23, 24 novembre al Teatro Politeama di Catanzaro e 25, 26 novembre al Teatro Cilea di Reggio Calabria; poi dal 20 al 22 dicembre ancora al Teatro Politeama di Catanzaro grande chiusura con Alis, lo spettacolare Gran Galà di Le Cirque Top Performers con stelle di Le Cirque du Soleil.

Sono previste nei prossimi giorni altre conferme di eventi in fase di definizione.

“E’ un’ altra edizione straordinaria di un Festival che è la storia stessa dei grandi live in Calabria – afferma Ruggero Pegna - modello imitato, ma che è sempre più unico per format, proposte prestigiose e originali, eventi internazionali irripetibili, numeri record: circa tre milioni di spettatori in 38 anni e circa 1500 eventi di vari generi realizzati!”. Per gli eventi a biglietti la prevendita è su Ticketone.it. Informazioni allo 0968441888 www.ruggeropegna.it.