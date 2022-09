Fatti di Musica Festival 2021: standing ovation per Giovanni Allevi premiato con il Riccio d’Argento del festival a Reggio Calabria. E stasera Valerio Lundini al teatro dei Ruderi di Cirella

Dopo i successi di Barreca e Remo Anzovino, Fatti di Musica 2021, 35esima edizione dello storico Festival-Premio del Miglior Live d’Autore ideato e diretto da Ruggero Pegna, ha infiammato l’ Arena dello Stretto di Reggio Calabria con un concerto davvero straordinario di Giovanni Allevi, uno dei musicisti italiani più amati a livello internazionale.

Un’Arena gremita, pur nel rispetto delle nuove procedure con tanto di verifica del green pass all’accesso, ha tributato al musicista lunghissimi applausi e una doppia standing ovation finale al termine di ogni bis richiesto a gran voce. Quello di Allevi a Reggio è stato un concerto memorabile, reso ancora più magico da una cornice paesaggistica mozzafiato, con la Sicilia a fare da sfondo.

La serata è stata presentata da Gianmaurizio Foderaro, storica voce Rai e responsabile di Rai Radio Tutta Italiana, la prestigiosa nuova piattaforma ad alta tecnologia della Rai, media partner ufficiale del Festival. Ad introdurre la serata sono intervenuti Armando Neri, vice sindaco della Città Metropolitana di Reggio, che ha voluto anche dedicare un pensiero alle vittime degli incendi di questi giorni e Mario Cardia, consigliere comunale delegato ai Grandi Eventi e all’Estate Reggina, che ha ribadito l’altissima qualità degli eventi del Festival.

Prima dell’ultimi bis, a Giovanni Allevi è stato consegnato dallo stesso Ruggero Pegna e da Armando Neri il Premio Riccio d’Argento di Fatti di Musica, oscar del live d’autore creato dall’orafo calabrese Gerardo Sacco, con la seguente motivazione: “Per il successo internazionale del compositore contemporaneo che con la sua instancabile opera di ricerca ed innovazione è riuscito a portare le secolari forme classiche in contatto con il cuore delle gente”.

E’ la terza volta che Allevi riceve l’ambito riconoscimento di Fatti di Musica, il Festival che da 35 anni presenta e premia in Calabria i miglior spettacoli dal vivo nazionali e internazionali. Lui, da parte sua, visibilmente emozionato, ha ringraziato Reggio e il pubblico calabrese per il calore, l’accoglienza e per aver fatto da cornice con i suoi luoghi bellissimi al videoclip del suo ultimo successo “Kiss me again”, registrato proprio sul Lungomare Falcomatà.

Il pianista e compositore marchigiano è tornato, infatti, nella splendida e impareggiabile location del videoclip che ha visto protagonisti, insieme a lui, anche due primi ballerini del Teatro alla Scala di Milano, Virna Toppi e Gioacchino Starace, per la regia di Simone Valentini.

“Sono felice di tornare in questo luogo incantevole, sarà un concerto speciale!”, ha detto il musicista iniziando il suo pluripremiato live. E così è stato. Uno dietro l’altro sono arrivati tutti i suoi successi mondiali, intervallati da brevi introduzioni con le quali, grazie ad una innata simpatia e al suo modo davvero unico e disarmante di raccontarsi e raccontare la sua musica, ha regalato emozioni, sogni e poesia, premiato sin da subito dall’affetto del numeroso pubblico.

“Un concerto di Giovanni – ha detto Ruggero Pegna premiandolo – è sempre un evento che impreziosisce il Festival e mi emoziona particolarmente, anche perché la sua musica mi ha accompagnato e ispirato nella scrittura del mio fortunato romanzo Il cacciatore di meduse. Giovanni Allevi è un musicista amato da Tokyo a New York, un vero brand, un orgoglio italiano.”.

Stasera (13 agosto), Fatti di Musica 2021 prosegue al Teatro dei Ruderi di Cirella a Diamante, altro luogo eccezionale della Calabria con vista mozzafiato sul Tirreno, per la prima assoluta dello spettacolo “Il mansplaining spiegato a mia figlia” di Valerio Lundini.

Il poliedrico attore, comico e musicista romano riceverà il Premio Riccio d’Argento di Gerardo Sacco quale Personaggio Televisivo dell’anno per il programma “La pezza di Lundini” trasmesso da Rai2. Oltre al successo del suo programma assolutamente insolito e originale, Lundini ha sorpreso il pubblico televisivo anche all’ultimo Festival di Sanremo, dove è stato ospite insieme a Roy Paci per la serata cover a fianco di Fulminacci con il brano “Penso positivo” di Jovanotti. Lundini ha da poco pubblicato pure “Era meglio il libro”, la sua prima opera letteraria. Durante l’irresistibile spettacolo si avvarrà di un pianoforte e di un megaschermo Led su cui scorreranno immagini che coinvolgeranno anche gli spettatori. (Ancora biglietti disponibili a Diamante da Ultrasuoni, Edicola Rossella e dalle 18.30 pèresso la biglietteria del Teatro).

Fatti di Musica 2021 poi proseguirà ancora a Cirella, dove in collaborazione con Publiepa il 16 agosto arriverà il live di Aka7even, rivelazione di “Amici 2021”, preceduto da Enula, altra protagonista del talent di Maria De Filippi.

Il 20 agosto ritorno a Reggio nella storica Piazza del Castello Aragonese, un vero teatro sotto le stelle davanti al Castello, per il concerto dei Subsonica, tra le migliori e più amate band italiane.

Il 21 agosto di nuovo a Cirella per il live di Aiello, “tutto esaurito” da settimane. Il cantautore cosentino tra i big all’ultimo Sanremo sarà premiato per l’originalità e bisserà il suo concerto il 24 agosto in Piazza del Castello Aragonese di Reggio (ancora biglietti disponibili), dove il 26 agosto arriverà pure Francesca Michielin, Premio Riccio d’Argento nella sezione “Miglior Cantante”.

Fatti di Musica 2021 si chiuderà dal 2 al 4 dicembre al Palacalafiore di Reggio con tre matinèe per le scuole e tre serali dell’ Opera Musical La Divina Commedia di Marco Frisina, regia di Andrea Ortis, per omaggiare l’ Anno Dantesco 2021.

I biglietti per gli eventi del Festival, tutti con inizio alle ore 21.45, sono in vendita nel circuito Ticketone Per informazioni tel. 0968441888, www.ruggeropegna.it, www.ticketone.it e varie pagine social, mail info@ruggeropegna.it