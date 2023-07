Salute. FederFarma Catanzaro: dal 25 maggio a pagamento prenotazioni e disdette prestazioni specialistiche in farmacia

CATANZARO, 11 MAG. - In riferimento all’attività di prenotazione di prestazioni diagnostiche e specialistiche a favore degli assistiti della provincia di Catanzaro la cui convenzione, risalente al 2016, scaduta da diversi anni e in regime di prorogatio, si evidenzia come tale servizio sia svolto ormai in misura prevalente da parte delle farmacie.

Tale attività, che riscontra evidentemente un elevato gradimento da parte della popolazione, comporta tuttavia rilevanti oneri economici e gestionali a carico delle farmacie stesse, tenendo conto se non altro del tempo dedicato dal personale di farmacia allo svolgimento di tale servizio.

Pertanto, Federfarma Catanzaro, in nome e per conto delle farmacie associate aderenti al presente servizio, comunica che le medesime, a decorrere dal 25 maggio 2023, saranno disponibili ad assicurare il servizio esclusivamente richiedendo agli utenti un importo di:

€ 2,00 iva inclusa per prenotazione;

€ 1,50 iva inclusa per cancellazione prenotazione e spostamenti;

€ 2,00 iva inclusa pagamento ticket;

€ 3,50 iva inclusa prenotazione e pagamento ticket;

€ 2,00 iva inclusa ritiro referto.

Tale compartecipazione a carico del cittadino è finalizzata a compensare, almeno in parte, i costi sostenuti per lo svolgimento di un servizio di notevole utilità sanitaria e sociale che, oltre ad agevolare l’accesso alle prestazioni del Servizio Sanitario Regionale, riduce notevolmente gli oneri organizzativi a carico delle preposte strutture pubbliche della Regione.

Federfarma Catanzaro