Federico Fontana: talento calabrese premiato per i suoi successi nel Wushu

Il 12 febbraio 2025, presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, si è svolta la cerimonia di consegna delle benemerenze sportive del CONI relative all’anno 2022.

Un evento di grande prestigio che ha visto la partecipazione del Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, del Presidente del CONI, Giovanni Malagò, e del Presidente del CONI Calabria, Maurizio Condipodero.

Le Onorificenze Sportive sono riconoscimenti conferiti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano a quegli atleti, dirigenti, tecnici e società che, grazie alla loro attività, hanno dato lustro allo sport italiano.

Tra le varie categorie di premi, spicca la Medaglia al Valore Atletico, suddivisa in tre gradi: oro, argento e bronzo, riservata agli atleti che abbiano raggiunto risultati di rilievo a livello nazionale ed internazionale, nonché in competizioni mondiali ed europee.

Federico Fontana, talento calabrese del Wushu

Tra i protagonisti della serata, a ricevere la Medaglia di Bronzo al Valore Atletico è stato Federico Fontana, giovane atleta catanzarese, premiato per i suoi straordinari successi nella stagione sportiva 2022.

In quell’anno, infatti, Fontana ha conquistato una medaglia di bronzo ai Campionati Europei di Wushu Kung Fu e una medaglia d’oro ai Campionati Italiani della F.I.Wu.K. (Federazione Italiana Wushu Kung Fu) nella specialità del Changquan (stile del nord).

Un riconoscimento prestigioso che certifica il talento e la dedizione di un atleta che, con costanza e sacrificio, ha saputo imporsi sulla scena nazionale e internazionale.

Un percorso tra passione e dedizione

Federico Fontana, classe 1999, ha iniziato il suo viaggio nelle arti marziali all’età di 4 anni, sotto la guida del Maestro Fabio Savarino, presso l’ASD Arte D’Oriente di Catanzaro Lido.

Crescendo, la sua passione lo ha portato a perfezionarsi nelle migliori scuole italiane di Wushu.

Durante il suo percorso accademico, che lo ha visto laurearsi in Scienze Motorie prima a Firenze e poi a Salerno per la magistrale, Federico ha avuto l’opportunità di allenarsi con alcuni tra i più importanti maestri della disciplina, tra cui Maurizio Tronconi, Giuseppe Gualdani e, in particolare, i Maestri Michele e Domenico Giordano del Tempio Shaolin di Baronissi (Salerno), veri e propri riferimenti del Wushu in Italia.

Tesserato con la società friulana Corpo Libero del Maestro Francesco Callegari, Fontana ha costruito una carriera sportiva ricca di successi.

Oltre alle due partecipazioni ai Campionati Europei, ha conquistato ben tre titoli ai Campionati Italiani Assoluti Federali (2022, 2023, 2024), portando in alto il nome della Calabria nel panorama sportivo nazionale.

Verso il sogno mondiale

Dopo i successi raccolti, il prossimo obiettivo di Federico è ancora più ambizioso: la partecipazione ai Campionati del Mondo di Wushu, organizzati dall’IWUF (International Wushu Kung Fu Federation), che si terranno in Brasile a settembre 2025.

Prima, però, sarà impegnato nel raduno selettivo della Squadra Nazionale, un passaggio decisivo per rappresentare l’Italia nella competizione più importante del Wushu mondiale.

Federico Fontana incarna i valori dello sport: passione, determinazione e sacrificio.

Il suo percorso è un esempio per tutti i giovani atleti che sognano di raggiungere traguardi prestigiosi, dimostrando che con impegno e dedizione, anche un ragazzo partito da una piccola realtà può arrivare a competere ai massimi livelli internazionali.

La Calabria e l’Italia intera tifano per lui, in attesa di nuove emozioni e successi.