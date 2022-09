Femminicidi, uccisa da marito dopo 3 giorni di botte a Mazara 'mi tradiva’,fermato 53enne. Vittima aveva tentato denunciare

TRAPANI 31 GEN - Ennesimo femminicidio, in provincia di Trapani: a Mazzara del Vallo una donna di 52 anni è morta dopo essere stata picchiata Per 3 giorni dal marito, fermato ieri dalla polizia. A chiamare Il 118 era stato lui stesso. "mi tradiva", si è tentato di Giustificare il 53enne. La vittima in passato aveva presentato Diverse denunce per maltrattamenti, poi ritirate.