Femminicidio a Tolentino: donna accoltellata dall’ex marito in pieno centro, arrestato sul posto

Tolentino (MC) – Una tranquilla serata di metà giugno si è trasformata in tragedia ieri, 14 giugno, nel cuore di Tolentino. Una donna di 45 anni, di origine albanese e madre di due figlie, è stata accoltellata a morte intorno alle 20 mentre si recava al lavoro. L’aggressione è avvenuta in viale Benadduci, pieno centro cittadino, sotto gli occhi increduli e attoniti di decine di passanti.

A colpire è stato l’ex marito della vittima, un uomo di 55 anni, anch’egli albanese, da cui la donna era separata da circa tre anni. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo avrebbe raggiunto la donna a bordo di un monopattino, per poi aggredirla con violenza in un parco. Dopo il gesto, è rimasto sul posto, seduto su una panchina, dove è stato trovato dai carabinieri che hanno proceduto all’arresto senza alcuna resistenza. "Ho fatto quello che dovevo", avrebbe detto ad alcuni testimoni subito dopo il delitto.

Il femminicidio ha lasciato la comunità sconvolta. La vittima, descritta come una donna riservata e molto legata al lavoro e alla famiglia, era conosciuta nel quartiere per il suo impegno quotidiano come badante. Aveva due figli ormai adulti, di 21 e 23 anni, nati dal matrimonio con l’aggressore.

L’uomo, che secondo le prime informazioni soffrirebbe di disturbi psichiatrici, non risulta avere precedenti denunce. Attualmente si trova in caserma, dove viene interrogato dal pubblico ministero di turno della Procura di Macerata. Intanto, la zona del delitto è stata transennata per consentire gli accertamenti tecnico-scientifici e ascoltare i testimoni oculari, fondamentali per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Un altro nome da non dimenticare

Quello di Tolentino è l’ennesimo caso di femminicidio che scuote l’Italia. Una donna, ancora una volta, uccisa da chi avrebbe dovuto proteggerla. La violenza si è manifestata in una forma brutale e improvvisa, in uno spazio pubblico, amplificandone l’impatto emotivo sulla comunità.

In attesa che la giustizia faccia il suo corso, rimane lo sgomento per due figlie che hanno perso la madre, e per una vita spezzata troppo presto. La cittadinanza si stringe nel dolore e nell’indignazione, mentre monta la richiesta di maggiori tutele e prevenzione nei confronti della violenza di genere.

