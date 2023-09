Ferragosto musicale internazionale in Calabria con il concerto di “Tony Hadley & The Fabulous Th Band” domani sera in piazza 1° Maggio di Palmi.

Per il mese di eventi della celeberrima Varia di Palmi (Rc), una delle manifestazioni tradizionali storiche più spettacolari al mondo, domani sera con inizio alle ore 22:00 in Piazza Primo Maggio arriva Tony Hadley, ex leader degli Spandau Ballet, con The Fabulous TH Band.

E’ uno degli eventi dell’estate 2023 ed è sicuramente il Ferragosto calabrese di maggiore risonanza internazionale, nella splendida cornice della Piazza più grande della regione, capace di contenere migliaia di persone. L’ingresso è libero.

L’evento è predisposto per la Fondazione Varia dalla Show Net di Ruggero Pegna, che consegnerà al celeberrimo musicista londinese il Riccio d’Argento dell’orafo Gerardo Sacco, Premio ai Migliori Live d’Autore nazionali e internazionali del suo Festival Fatti di Musica, oscar del live, nella sezione “Music Legends Award”, quella dedicata ai Miti della Musica Mondiale.

Tony Hadley eseguirà tutti i successi che hanno reso gli Spandau Ballet uno dei gruppi cult del pop mondiale, da “True” a “Gold”, da “Only when you leave” a “Through the barricades”, fino a “That’s life”, una cover dell’immortale Frank Sinatra reinterpretata in modo emozionante e magico.

Hadley sarà accompagnato dai sei formidabili musicisti della Fabulous TH Band: Andrea Grant, vocalist, Adam Wakeman, tastiere, Phil Williams, basso, Andy Ross, sax, Tim Bye, batteria, Tim Sandiford, chitarra.

Per una sera, Palmi diventerà la location di un evento quasi impensabile, frutto della sinergia tra Comune, Città Metropolitana, Regione Calabria, numerosi sponsor tecnici e dell’esperienza del promoter lametino.

“Per questa prima edizione curata dalla Fondazione Varia – ha detto il suo Presidente Daniele Laface – questo concerto rappresenta il coronamento dello sforzo profuso per dare sin da subito alla nostra bellissima e accogliente Città e alla stessa Varia la promozione internazionale che meritano. Il mese di eventi programmato in attesa della “Scasata” del 27 agosto, ha riempito strade, piazze, alberghi, la stessa costa, decretando il successo di un progetto ricco di appuntamenti e curato nei minimi dettagli. Per Hadley ci aspettiamo una splendida cornice di pubblico!”.

“Palmi sta mostrando a migliaia di calabresi e turisti l’incanto di ogni suo angolo, dalle splendide piazze agli affacci sul mare, dalla sua storia, a bellezze paesaggistiche uniche, a cominciare da una costa dal fascino impareggiabile. Questo Ferragosto sarà certamente indimenticabile!”, ha affermato il giovane sindaco di Palmi Giuseppe Ranuccio.

Dal canto suo, il promoter Ruggero Pegna non nasconde una particolare emozione: “Ho iniziato quest’avventura proprio organizzando gli Spandau Ballet allo Stadio di Catanzaro l’1 agosto del 1987, realizzando un autentico sogno che sembrava allora impossibile in Calabria, seguito poi da centinaia di altri. Ritrovare Tony Hadley è per me un viaggio nel tempo, nei ricordi, nelle emozioni, nei sacrifici di un’avventura avvincente in una regione difficile! Ringrazio la Fondazione Varia, il Sindaco e chi la sostiene, per aver reso possibile questo stupendo evento!”.

Già patrimonio dell’Umanità, come sottolinea la focal point per l’Unesco Patrizia Nardi, la Varia è entrata in una nuova era, quasi una scommessa che sin da subito compie un salto di livello inimmaginabile, attestato proprio da questo evento con uno degli artisti più celebri e amati in tutto il mondo. L’allestimento è da megaconcerto. Tony Hadley giungerà a Lamezia direttamente da Londra, per arrivare a Palmi nel tardo pomeriggio per le consuete prove del suono. Ogni informazione è reperibile alla pagina facebook ufficiale “Varia di Palmi”.