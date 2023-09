Festa dei Popoli 2023: Viabilità e programma dell'evento multiculturale a Catanzaro. Tutti i dettagli

Festa dei Popoli 2023: Viabilità e programma dell'evento multiculturale a Catanzaro. In occasione della "Festa dei popoli", che si terrà sabato 30 settembre 2023, la viabilità del Centro storico subirà le seguenti variazioni: fino al termine della manifestazione, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Rossi (Prefettura) e nel tratto retrostante al palazzo delle Poste compreso tra la piazza e via Sparari;

Esclusivamente per il 30 settembre 2023, dalle ore 07.00 alle ore 20.30 viene istituto il divieto di sosta rimozione in piazza Garibaldi e piazza Grimaldi per la collocazione di allestimenti.

Dalle 20.30 alle 24.00 ci sarà Isola Pedonale su Corso Mazzini nel tratto compreso da via San Nicola e piazza Grimaldi e interdizione veicolare su via Spasari. Il traffico veicolare proveniente da Corso Mazzini- Cavatore sarà divieto da via de Grazia e via San Nicola.

Rimane anche valida l'isola pedonale classica dalle 18.00 - 20.30 da piazza Garibaldi fino piazza Grimaldi.



IL PROGRAMMA





La Diocesi Catanzaro – Squillace, insieme al Comune di Catanzaro ed altre realtà del territorio come Fondazione Città Solidale, ha organizzato la Festa dei Popoli in programma per sabato 30 settembre 2023. Lo slogan scelto per l’iniziativa è “Liberi di partire, liberi di restare”

Si tratta di un’occasione preziosa per conoscere, condividere e apprezzare la diversità di espressioni culturali, linguistiche ed etniche. Essa è un segno positivo di una ricerca sempre più concreta di possibilità e spazi di conoscenza e condivisione, con l’obiettivo principale di creare un’opportunità di arricchimento reciproco.



La Festa dei Popoli, che gode del patrocinio del Comune di Catanzaro, avrà luogo il 30 settembre 2023 dalle ore 17.00 alle ore 00.00 circa.



Il programma prevede, alle 17.00 un incontro culturale presso il Complesso Monumentale del San Giovanni in cui relazioneranno Nicola Fiorita, sindaco di Catanzaro, Claudio Maniago, Arcivescovo Metropolita Catanzaro – Squillace, Khalid Elsheik, Imam di Catanzaro, Bruno Palermo, giornalista, Don Mattia Ferrari, Mediterranea Saving Humans, Domenico Oliverio, presidente “Tutori volontari minori stranieri non accompagnati”, Ousmane Thiam, mediatore culturale “Emergency” Polistena e piana di Gioia Tauro, Mauro de Stefano, responsabile poliambulatorio “Emergency” di Polistena. Modera Sebastian Ciancio, avvocato.

Il dibattito sarà arricchito dalle testimonianze e dai racconti di alcuni esperti sul campo. A seguire sfilata su Corso Mazzini di "Edizione Straordinaria - Scuola Teatro Enzo Corea" e della "Ottopiù Street Band".

Dalle ore 20.00, in piazza Rossi (Prefettura), le comunità migranti di Ucraina, Brasile, Cuba, Filippine, Spagna, Sri Lanka, Marocco, Pakistan, Bangladesh, Italia, animeranno i vari momenti della giornata, con musiche e balli popolari, cibi etnici, giochi per piccoli e grandi.

Sul fronte degli spettacoli, si esibirà l’associazione “Divercity” con dei giochi di carattere linguistico e ci sarà uno spettacolo "Recital Medio oriente". Mentre la musica e il canto saranno garantiti dalle comunità di Ucraina, Cuba (con Laraine Canizares Machado), Brasile (Mariela Carvalho Trio e Cristiana Santana), i Taranta Jonica, il dj set Catanzion e il live set di Kuanito – Maddawg – Raggamatty. Durante l’esibizione sul palco di Piazza Prefettura, ci sarà una esibizione del Recital Medio Orientale. Presenterà la serata il giornalista Marcello Barillà.