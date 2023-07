Festa dei Supercampioni dell'US Catanzaro: Simply the Best! Tutti i dettagli per una serata magica

Simply the best, giovedì 18 maggio la festa dei Supercampioni! I Dettagli



Conclusi tutti gli impegni della stagione, compresa la disputa e la vittoria della Supercoppa di lega, è ancora tempo di festeggiare per l’US Catanzaro e i suoi tifosi.

L’appuntamento è fissato per giovedì 18 maggio, dalle ore 19:00, al Parco Commerciale “Le Fontane” in località “Barone”, dove la truppa giallorossa protagonista di un campionato esaltante, saluterà nuovamente i propri supporter in un clima di grande gioia. Ci sono tutti gli ingredienti per vivere una serata magica: ci saranno i calciatori e lo staff tecnico/dirigenziale che hanno compiuto una vera e propria impresa sportiva.

Poi la musica, quella di Antonio Castrignanò: il musicista, compositore e autore salentino è stato voce e tamburo della celebre “Notte della taranta” dal 2003 al 2018 e ha suonato e collaborato con molti artisti della scena musicale italiana e internazionale, esibendosi su palchi e festival di grande prestigio. Tra i momenti di spettacolo previsti anche il deejay set di Funky Jr e gli sketch del cabarettista Piero Procopio.

A presentare la serata due conduttori d’eccezione: Fernando Proce di Radio 101 e Jolanda De Rienzo di Sport Italia. ”Il giorno della presentazione della squadra – ha commentato il presidente Floriano Noto – avevo promesso che in caso di promozione la società avrebbe organizzato una bellissima festa.

Quella di giovedì sera lo sarà certamente. Sono sicuro che il popolo giallorosso parteciperà con il solito entusiasmo a questo appuntamento, tributando ancora una volta i giusti meriti a una squadra che ci ha regalato tantissime soddisfazioni, consegnandoci la serie B in largo anticipo, come mai prima era successo”.