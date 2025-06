Festa della Repubblica a Maida: il Sindaco Salvatore Paone guida le celebrazioni tra memoria e futuro

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Festa della Repubblica: Maida celebra i valori della democrazia

Maida, 2 Giugno 2025 — Con grande partecipazione e solennità, Maida ha celebrato la Festa della Repubblica, ricordando i principi fondanti della democrazia italiana nata il 2 giugno 1946. La giornata ha visto la comunità riunirsi per onorare il sacrificio di chi ha lottato per la libertà e per ribadire il valore della cittadinanza attiva, cuore pulsante della nostra Repubblica.

Alle ore 10:00, a Vena di Maida, si è svolto il tradizionale corteo con la deposizione della corona di alloro in memoria dei caduti. A seguire, alle 11:30, la cerimonia ha proseguito a Maida con un secondo momento di raccoglimento e omaggio. Gesti simbolici, ma profondamente sentiti, che testimoniano la gratitudine di un intero paese verso chi ha dato la vita per l'Italia.

A prendere parte alla celebrazione, il Sindaco Salvatore Paone, che ha voluto esprimere un ringraziamento speciale alle autorità e alle associazioni intervenute: il Capitano Pasquale Cuzzola, il Maresciallo Maggiore Sepe, comandante della stazione dei Carabinieri di Maida, e il Maresciallo Ordinario Falbo Domanico, in rappresentanza del 2° Reggimento Aviazione dell'Esercito "Sirio". Presenti anche l’Associazione Nazionale Polizia di Stato, l’Associazione Nazionale Carabinieri in pensione e la Polizia Municipale.

Fondamentale la presenza di Don Carlo, parroco di Vena, e di Don Antonio, amministratore parrocchiale di Maida, che hanno contribuito con il loro supporto spirituale a rendere ancora più solenne la cerimonia.

A scandire i momenti più significativi della mattinata, le note del Complesso Bandistico F. Cilea di San Pietro a Maida, che con le sue musiche ha creato un'atmosfera di profondo rispetto e orgoglio nazionale.

Un momento particolarmente toccante si è avuto con la consegna della Costituzione Italiana ai ragazzi nati nel 2007, che quest'anno compiono 18 anni. Un gesto carico di significato: il simbolo di diritti e doveri che segna l'ingresso nella cittadinanza attiva e responsabile.

Il sindaco Paone ha voluto concludere ringraziando i cittadini che, numerosi, hanno partecipato alla giornata, dimostrando ancora una volta il forte senso di appartenenza e di unità che caratterizza Maida.

«Viva l'Italia, viva la Repubblica!» — ha dichiarato al termine della cerimonia.

Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti?

Iscriviti al nostro canale WhatsApp InfoOggi e ricevi in tempo reale gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone! Clicca qui per unirti