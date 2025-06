Festa di San Giovanni Battista 2025 nel quartiere Santo Ianni: tra fede, tradizione e musica

Tempo di lettura: ~4 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

CATANZARO - Festa di San Giovanni Battista nel quartiere Santo Ianni: tra fede, tradizione e musica

Nel cuore del quartiere Santo Ianni, la comunità si prepara a vivere i solenni festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista, figura simbolo di fede, sacrificio e dedizione. Una celebrazione attesa tutto l’anno, che intreccia il sacro e il profano in un connubio di spiritualità e condivisione, diventando punto di riferimento non solo per i residenti, ma per l’intera città di Catanzaro.

Un legame che unisce generazioni

La Natività di San Giovanni, che la Chiesa celebra il 24 giugno, è una delle poche ricorrenze liturgiche dedicate alla nascita di un santo. Nel quartiere Santo Ianni, la ricorrenza si colora di devozione autentica e memoria collettiva, con la processione della statua del Santo che attraversa le vie del rione. Tre uscite distinte – Agrimagini, Cappella di Cava e la piazza davanti alla scuola primaria – segnano i momenti più suggestivi della settimana religiosa, accompagnate da rosari comunitari e messe solenni che rinsaldano i legami tra i fedeli.

Momenti religiosi e civili: la festa come rito collettivo

Il programma religioso, guidato dal parroco Don Antonio Solano, culmina il 28 giugno con la processione serale del Santo, accompagnata dalla Banda di Cardinale. Un evento che non è solo celebrazione, ma vera e propria manifestazione della fede popolare, capace di coinvolgere anche le nuove generazioni.

A rendere ancora più viva l’atmosfera, il programma civile propone due serate musicali molto attese: sabato 28 giugno con lo spettacolo della “Tribute Band Vasco Rossi”, e domenica 29 giugno con l’energia travolgente di Mimmo Cavallaro, artista simbolo della musica popolare calabrese.

La realizzazione di questi eventi è stata possibile grazie al forte contributo del Consigliere Comunale Luigi Levato, sempre vicino alle iniziative del territorio, e allo storico Comitato Festa del Quartiere Santo Ianni, che con oltre 30 anni di storia e tradizione continua a custodire e rinnovare il patrimonio culturale e spirituale del rione. Un gruppo coeso, fatto di residenti appassionati, che ogni anno mette in campo energie e cuore per far vivere alla comunità una festa che è ormai parte dell’identità collettiva.

Una festa che parla al cuore

La Festa di San Giovanni non è solo un evento religioso, ma un momento di identità collettiva. È l’occasione per ritrovarsi, raccontarsi, riscoprire le radici e guardare insieme al futuro. Il quartiere si veste a festa, le famiglie accolgono amici e parenti, e l'intera comunità si stringe intorno al proprio Santo Patrono, con il sale – simbolo di sapienza e purificazione – a fare da filo conduttore alle riflessioni spirituali del parroco don Antonio Solano.

PROGRAMMA RELIGIOSO

Martedì 24 Giugno – Natività di San Giovanni

I Uscita del Santo (Agrimagini)

ore 17:30 – La statua del Santo uscirà dalla Parrocchia dirigendosi verso Agrimagini ore 18:00 – Santo Rosario ore 18:30 – Santa Messa e preghiera al Santo. Al termine della funzione, rientro in Parrocchia



Mercoledì 25 Giugno

II Uscita del Santo (Cappella di Cava)

ore 17:30 – La statua del Santo uscirà dalla Parrocchia in direzione della Cappella di Cava ore 18:00 – Santo Rosario ore 18:30 – Santa Messa e preghiera al Santo. Al termine della funzione, rientro in Parrocchia



Giovedì 26 Giugno

III Uscita del Santo (Piazzale davanti alla scuola primaria di S. Janni)

ore 17:30 – La statua del Santo uscirà dalla Parrocchia per la tappa prestabilita ore 18:00 – Santo Rosario ore 18:30 – Santa Messa e preghiera al Santo. Al termine della funzione, rientro in Parrocchia



Venerdì 27 Giugno – Solennità del Sacro Cuore di Gesù

ore 17:30 – Adorazione Eucaristica ore 18:00 – Santa Messa solenne



Sabato 28 Giugno

ore 17:30 – Santo Rosario ore 18:00 – Santa Messa . Segue la Processione del Santo per le vie del quartiere, accompagnata dalla Banda di Cardinale



PROGRAMMA CIVILE

Sabato 28 Giugno

ore 21:30 – Spettacolo Musicale “Tribute Band Vasco Rossi”



Domenica 29 Giugno

ore 21:30 – Spettacolo Musicale “ Mimmo Cavallaro ”



Un ringraziamento speciale al Comitato Festa del Quartiere Santo Ianni, con oltre trent’anni di storia, e al Consigliere Luigi Levato, per l’impegno concreto e la vicinanza dimostrata alla comunità. Grazie a loro, la tradizione continua a vivere, anno dopo anno, nel cuore di Catanzaro.

Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti? Iscriviti al nostro canale WhatsApp InfoOggi e ricevi in tempo reale gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone! Clicca qui per unirti