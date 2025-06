Festa di San Nicola a Sellia Marina: il grazie dei Parroci Don Raffaele e Don Giuseppe per un evento straordinario

Tempo di lettura: ~2 min

Sellia Marina, — I solenni festeggiamenti in onore di San Nicola, Patrono di Sellia Marina, si sono conclusi tra emozioni e partecipazione straordinaria. È tempo di bilanci e soprattutto di ringraziamenti da parte dei parroci Don Raffaele e Don Giuseppe, che hanno voluto esprimere tutta la loro gratitudine alla comunità e a chi ha reso possibile questo evento.

La festa, come sempre ricca di momenti religiosi e civili, non è stata priva di sfide. Tuttavia, il calore e la generosità dei cittadini di Sellia Marina hanno garantito un successo che ha superato ogni aspettativa. Il Consiglio Pastorale e il Comitato Festa 2025 hanno ricevuto il pieno sostegno dei fedeli, segno di fiducia e collaborazione che rafforzano lo spirito di unità della parrocchia.

Un grazie alla comunità e alle istituzioni

I parroci hanno voluto ringraziare in particolare il Sindaco Walter Placida, l’Amministrazione comunale con Giuseppe Gallella, la Polizia Municipale, i Carabinieri, la Protezione Civile e l’ Associazione Nazionale Carabinieri. Un riconoscimento speciale è stato riservato agli sponsor e a tutti coloro che hanno contribuito in mille modi alla riuscita della manifestazione.

La musica e l’ intrattenimento hanno avuto un ruolo da protagonisti, culminando nell’attesissimo concerto del 31 maggio. Una serata che ha visto Via San Francesco da Paola gremita da una folla entusiasta, premiando l’ organizzazione e le scelte coraggiose fatte in materia di sicurezza. Un plauso va ad Antonio Davoli, responsabile del piano di sicurezza, e a Gianluca Scorza, manager di Cecè Barretta, oltre all'intera commissione sicurezza.

La tradizione che guarda al futuro

“Tradizione non è una gabbia — sottolineano i parroci — ma una memoria viva che dialoga con il presente e si proietta verso il futuro.” In quest'ottica, il cammino della festa di San Nicola prosegue, nella volontà di rinnovarsi rimanendo fedele ai valori autentici della fede e della comunità.

Non sono mancate difficoltà e ostacoli, ma come ricordano Don Raffaele e Don Giuseppe, “chi si mette in gioco per un giusto ideale deve essere consapevole dei rischi”. E il risultato, confermato dalla grande partecipazione e dall’entusiasmo condiviso, dimostra che le sfide sono state vinte.

Un invito alla fede autentica

Il messaggio finale dei parroci è chiaro: San Nicola ci accompagni nella crescita della fede autentica, radicata nella messa domenicale, nella confessione, nella carità e nella vita evangelica. “Il resto — concludono — è superstizione e non interessa al Santo.”

Viva San Nicola e grazie Sellia Marina ancora una volta.

I vostri Parroci Don Raffaele e Don Giuseppe

