Fiamme alla Torre Nervi del Lido Comunale: distrutta un'ampia sala, intervento dei Vvf

Squadre dei vigili del fuoco del Comando di Reggio Calabria sede centrale con due autobotti di supporto per rifornimento idrico ed il carro autoprotettori (dispositivi di protezione per operare all'interno di ambienti confinati invasi dal fumo) sono intervenute alle ore 15.00 circa sul lungomare per incendio alla Torre Nervi del Lido Comunale.

Il rogo ha interessato una ampia sala situata al terzo piano. Le fiamme hanno completamente distrutto mobilia e suppellettili di vario genere con danni al rivestimento in cartongesso e lievi danni strutturali.

Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco con 15 unità è valso alla completa estinzione delle fiamme evitando il propagarsi delle stesse all'intera struttura.

Al momento prosegue l'opera di smassamento per lo spegnimento di ultimi focolai e la bonifica e messa in sicurezza del sito.

Sul posto carabinieri e polizia locale per gli adempimenti di competenza. Non si registrano persone ferite o intossicate.