Incendio. Rogo sulle colline di Borgia (CZ). Intervento dei VVF con due Canadair

BORGIA (CZ) 21 FEB - LOC. Prioli nel comune di Borgia (CZ), un vasto incendio di bosco ha impegnato per circa 5 ore i vigili del fuoco del comando di Catanzaro sede centrale.

Le fiamme hanno distrutto diversi ettari di querce, arbusti e macchia mediterranea. Sul posto l'intervento di due Canadair in supporto alle squadre di terra per circoscrivere ed estinguere il rogo. A coordinare le operazioni di spegnimento un DOS VF. Non risultano danni a persone.